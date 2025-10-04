Μεσανατολικό: Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ συζητούν στην Αίγυπτο για τους ομήρους

Συνομιλίες, θα έχουν αύριο Κυριακή στο Κάιρο, Ισραήλ και Χαμάς με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΜΠΕ