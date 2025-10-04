Logo Image

Γάζα: Το Ισραηλ φέρεται να βομβαρδίζει, ο Τραμπ δεν… το ξέρει και προειδοποιεί την Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση»

«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά», σημειώνει ο Τραμπ στο Truth Social

 Εν μέσω αναφορών ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά στην πόλη της Γάζας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «το Ισραήλ σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία». Παράλληλα προειδοποιεί την Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστέρηση».

«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά», σημειώνει ο Τραμπ στο Truth Social.

«Δεν θα ανεχθώ  καθυστέρηση, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο έκβασης όπου η Γάζα θα αποτελεί ξανά απειλή».

«Ας το τελειώνουμε, ΑΜΕΣΑ. Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!» προσθέτει, προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος, που στέλνει αυτό το Σαββατοκύριακο τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και το στενό του συνεργάτη Στιβ Γουίτκοφ, στην Αίγυπτο, σε μια προσπάθεια να κλείσει η συμφωνία για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος, υπήρξε  αρχιτέκτονας των Συμφωνιών Αβραάμ.

Η αποστολή  ακολουθεί την αποδοχή –με επιφυλάξεις– του 20σημείου σχεδίου του Τραμπ τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.

