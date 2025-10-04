Τραμπ: Στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Αίγυπτο για να κλείσει η συμφωνία για τους ομήρους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αυτό το Σαββατοκύριακο τους στενούς συνεργάτες του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στην Αίγυπτο, σε μια προσπάθεια να κλείσει η συμφωνία για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Η αποστολή ακολουθεί την αποδοχή –με επιφυλάξεις– του 20σημείου σχεδίου του Τραμπ τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.

Ο ρόλος Κούσνερ και οι πρώτες αντιδράσεις

Ο Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και αρχιτέκτονας των Συμφωνιών Αβραάμ στην πρώτη θητεία του, είχε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Τώρα αναλαμβάνει να «γεφυρώσει» τα κενά και να πείσει τις δύο πλευρές να δεσμευθούν πλήρως.

Παρά την αρχική αποδοχή, Ισραήλ και Χαμάς αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα ανοιχτά:

Η Χαμάς ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων, διαβεβαιώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και απορρίπτει την πλήρη παράδοση των όπλων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνωρίζει την ανάγκη προετοιμασίας για την απελευθέρωση ομήρων, αλλά ξεκαθαρίζει ότι ο τερματισμός του πολέμου θα γίνει με όρους του Ισραήλ και του Τραμπ.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει:

δημιουργία «Συμβουλίου Ειρήνης» με πρόεδρο τον Τραμπ, που θα εποπτεύει τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας,

εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας,

ανάπτυξη δύναμης σταθεροποίησης με αραβική ηγεσία,

σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού με διατήρηση ζώνης ασφαλείας,

αφοπλισμό και πολιτική υποχώρηση της Χαμάς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη «θετική απάντηση» της Χαμάς, ζητώντας να «κλείσουν τα κενά» ώστε να καταστεί ασφαλές το έδαφος για την απελευθέρωση των ομήρων.

Συγκρατημένη αποκλιμάκωση στο πεδίο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μειώνει την ένταση των επιχειρήσεων στη Γάζα, χωρίς όμως να μιλά για εκεχειρία.

Το Σάββατο συνεχίστηκαν οι εκρήξεις γύρω από τη Γάζα Σίτι, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν δεκάδες νεκρούς μέσα σε μία ημέρα. Συνολικά, οι απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας ξεπερνούν τους 67.000, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί πολλαπλές φορές.

Μέσα σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση, πολλοί Παλαιστίνιοι βλέπουν το σχέδιο Τραμπ ως μοναδική διέξοδο. «Θέλουμε απλά να σταματήσει ο πόλεμος, να μπορούμε να φάμε και να ζήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάνι Ραμαντάν από τη Νουσεϊράτ.

Τελευταία ευκαιρία

Διπλωματικοί μεσολαβητές από Κατάρ, Αίγυπτο και Τουρκία προειδοποιούν τη Χαμάς ότι ίσως αυτή να είναι η τελευταία ευκαιρία για ειρήνη.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με την επίθεση της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 –με 1.200 νεκρούς και περίπου 250 ομήρους–, έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί την περιοχή.

Η αποστολή Κούσνερ-Γουίτκοφ στο Κάιρο θα δείξει αν υπάρχει έδαφος για την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ μέχρι σήμερα ή αν θα προστεθεί στη μακρά λίστα αποτυχημένων μεσολαβήσεων στη Μέση Ανατολή.