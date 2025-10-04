Logo Image

Ισραήλ: «Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία»

«Ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης», υποστηρίζει το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα την απέλαση στην Τουρκία 137 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου την Τετάρτη.

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X.

«Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Πηγή: ΑΜΠΕ

