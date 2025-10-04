Logo Image

Ερντογάν: «Η Χαμάς έδειξε ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη»

REUTERS/Eduardo Munoz

«Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος

Χαιρέτισε σήμερα τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βλέποντας σ’ αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

