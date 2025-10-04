Γάζα: 20 νεκροί σε 12 ώρες ενώ ο Τραμπ ζήτησε «άμεσο τερματισμό» των βομβαρδισμών

Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 12 ώρες στη Γάζα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τα νοσοκομεία της Γάζας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 12:45 το μεσημέρι του Σαββάτου, συνεχίζονταν τα ισραηλινά πλήγματα.

Μόνο στο νοσοκομείο Al-Ahli στη Γάζα προσήχθησαν 11 σοροί, ενώ επιπλεόν 9 θύματα μεταφέρθηκαν επίσης στα Al-Shifa, Al-Awda και Nasser.

Παρά την ανακοίνωση Τραμπ, οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το σχέδιο Τραμπ και οι δεσμεύσεις

Η Ουάσιγκτον παρουσίασε προ ημερών το «20-σημείων σχέδιο» για τον τερματισμό του πολέμου, με πρώτο βήμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς.

Ο Τραμπ, εμφανώς θριαμβευτής, δήλωσε ότι «η Χαμάς είναι έτοιμη για μόνιμη ειρήνη» και ζήτησε από το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς».

Το γραφείο του Νετανιάχου και οι IDF ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζονται για την πρώτη φάση του σχεδίου, χωρίς όμως να δεσμεύονται σε κατάπαυση πυρός ή σε εγκατάλειψη των σχεδίων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Το «ναι, αλλά» της Χαμάς

Η Χαμάς, σε μια απάντηση που πολλοί στο Ισραήλ ανέμεναν, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους και να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί σε κρίσιμα σημεία όπως ο αφοπλισμός ή η μορφή της μελλοντικής παλαιστινιακής διοίκησης.

Για το Ισραήλ, η απάντηση αυτή μεταφράστηκε ως ένα «ναι στα όρια της απόρριψης». Για τον Τραμπ, όμως, ήταν μια ιστορική ευκαιρία να παρουσιάσει μια νίκη ειρήνης.

Ο αιφνιδιασμός Νετανιάχου

Η επιμονή του Τραμπ αιφνιδίασε τον Νετανιάχου, που επί χρόνια κρατούσε τη γραμμή «διαπραγματεύσεις μόνο υπό πυρά».

Με την Ουάσιγκτον να πιέζει δημόσια, το περιθώριο ελιγμών του Ισραηλινού πρωθυπουργού στενεύει.

Η κυβέρνηση του, όπου κυριαρχούν τα θρησκευτικά κόμματα, αντιμετωπίζει ήδη έντονες εσωτερικές αντιδράσεις. Όμως η ανάγκη να δείξει ευθυγράμμιση με τον Λευκό Οίκο τον αναγκάζει σε κινήσεις που μέχρι πριν λίγα 24ωρα θα θεωρούνταν αδιανόητες.

Το επόμενο βήμα

Το Ισραήλ δηλώνει «έτοιμο να εφαρμόσει το πρώτο στάδιο», ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις προχωρούν σε «επιχειρησιακές προσαρμογές», χωρίς λεπτομέρειες. Στη Γάζα, οι νεκροί συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το αν το σχέδιο Τραμπ θα οδηγήσει πράγματι σε ειρήνη ή σε μια νέα φάση της σύγκρουσης, παραμένει ανοιχτό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε τον Νετανιάχου σε μια γωνία από την οποία δύσκολα θα ξεφύγει.