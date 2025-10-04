Η νέα μεγάλη τάση στα εστιατόρια; Μικρότερες μερίδες

Στην αλυσίδα εστίασης που έκανε θρύλο τα «απεριόριστα μακαρόνια» και τα ατελείωτα breadsticks, οι πελάτες άρχισαν να ζητούν… λιγότερο φαγητό.

Η Olive Garden, σύμφωνα με το CNN, δοκίμασε μικρότερες μερίδες σε χαμηλότερες τιμές και το πείραμα στέφθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας μια στροφή στις συνήθειες των καταναλωτών: λιγότερη σπατάλη, περισσότερη ευελιξία και τιμές που δεν «σπάνε» το πορτοφόλι.

Το πείραμα της Olive Garden

Η Olive Garden εισήγαγε πιλοτικά, σε περίπου τα μισά καταστήματά της, επτά κλασικά πιάτα σε μικρότερες μερίδες και χαμηλότερες τιμές.

Το αποτέλεσμα; Οι πελάτες αντέδρασαν θετικά, η «βαθμολογία προσιτότητας» ανέβηκε 15% και οι επισκέψεις στο εστιατόριο αυξήθηκαν.

«Οι καταναλωτές μάλλον εξελίχθηκαν στο σημείο να μην χρειάζονται μισογεμάτα πιάτα για να νιώσουν ότι πήραν αξία», σχολίασε ο CEO της Darden Restaurants, Rick Cardenas.

Το κύμα επεκτείνεται

Η Olive Garden δεν είναι μόνη. Το Cheesecake Factory έχει από το 2011 «light» επιλογές και φέτος πρόσθεσε ενότητα “Bites” με μικρές μερίδες κάτω από 10 δολάρια.

Η P.F. Chang’s παρουσίασε νέο μενού με δύο μεγέθη για όλα τα κυρίως πιάτα — “medium” (μεσαίου μεγέθους) και “traditional” (παραδοσιακό) — ενώ πρόσθεσε και ατομικά γεύματα σε προσιτές τιμές.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες περισσότερη ευελιξία», είπε η Sonika Patel, chief marketing officer της P.F. Chang’s.

Οι λόγοι πίσω από τη «δίαιτα»

Προσιτότητα: Με τον πληθωρισμό και τα σφιγμένα πορτοφόλια, οι μικρότερες μερίδες γίνονται λύση για όσους θέλουν να φάνε έξω χωρίς να ξοδέψουν πολλά.

Σπατάλη τροφίμων: Η μείωση μερίδων σημαίνει λιγότερα απορρίμματα, μια διάσταση που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη βιομηχανία.

Νέα διατροφικά μοτίβα: Η Εθνική Ένωση Εστιατορίων των ΗΠΑ βρήκε ότι 64% των καταναλωτών αντικαθιστούν τα τρία γεύματα με σνακ στη διάρκεια της μέρας, ενώ 74% ζητούν μικρότερες μερίδες όταν τρώνε έξω.

Οι νέες συνήθειες των πελατών

Η πανδημία, τα αυξημένα ποσοστά μοναχικής διαβίωσης αλλά και η «επιδημία μοναξιάς» σε όλες τις ηλικίες οδήγησαν σε περισσότερους «solo eaters».

Ο κλάδος της εστίασης, λένε οι αναλυτές, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως σε αυτή την πραγματικότητα, όμως θα αναγκαστεί σύντομα να το κάνει.

Παράλληλα, η κουλτούρα του snacking — πολλά μικρά γεύματα μέσα στη μέρα αντί για τρία μεγάλα — φαίνεται να εδραιώνεται. Έτσι, οι μεγάλες μερίδες του παρελθόντος δείχνουν εκτός εποχής.

Η επόμενη μεγάλη τάση; Επιλογές στο μέγεθος. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί η μεγαλύτερη αλλαγή στα αμερικανικά μενού εδώ και δεκαετίες.