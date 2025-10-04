Logo Image

Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Φωτ. αρχείου (Oleksii Kuleba via Facebook/Reuters)

«Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ρωσικά drones έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη» ενέργεια.

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο στο οποίο εικονιζόταν ένα κατεστραμμένο και καμένο βαγόνι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους. Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον περιφεριακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ, από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Σόστκα, στην περιφέρεια του Σούμι, προς το Κίεβο. Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Στο μεταξύ νυχτερινά πλήγματα από τον ρωσικό στρατό προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο περελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

