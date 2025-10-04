Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Ρωσικά drones έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη» ενέργεια.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο στο οποίο εικονιζόταν ένα κατεστραμμένο και καμένο βαγόνι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους. Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον περιφεριακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ, από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Σόστκα, στην περιφέρεια του Σούμι, προς το Κίεβο. Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Στο μεταξύ νυχτερινά πλήγματα από τον ρωσικό στρατό προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο περελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.