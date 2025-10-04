Logo Image

Παλαιστινιακή διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας θα φιλοξενήσει η Αίγυπτος – Τι δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς

Κόσμος

(REUTERS/Mahmoud Issa)

«Διαπαλαιστινιακός διάλογος για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της λωρίδας της Γάζας»

Διάσκεψη με συμμετοχή των διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων θα οργανώσει η Αίγυπτος προκειμένου να εξεταστεί το μέλλον της λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, αλλά δεν έκανε λόγο για τον αφοπλισμό της και για την εξορία της από το παλαιστινιακό έδαφος μετά το τέλος του πολέμου, σημεία-«κλειδιά» του σχεδίου Τραμπ. Υπογράμμισε επίσης ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για το μέλλον του παλαιστινιακού εδάφους.

