Αναφορές για ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, παρά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

REUTERS/Amir Cohen

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας

Πλήγματα στη Γάζα πραγματοποίησε σήμερα το Ισραήλ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, παρά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Από ένα πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας, ενώ από ένα άλλο πλήγμα σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι στην Χαν Γιούνις, στο νότο, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μία «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, αναφορικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μετά από την απάντηση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις για τη μείωση των επιθετικών ενεργειών τους στη Γάζα.

