Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι συζητήσεις για τις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων συνεχίζονται και τονίζει ότι η πρωτοβουλία αφορά τη συνολική ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η απάντηση της Χαμάς σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα για να απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Βάσει της δήλωσης που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον λογαριασμό του στο Truth Social.

«Προς το παρόν, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.»

Με πληροφορίες από Al Jazeera

