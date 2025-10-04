Χαμάς: «Αόριστο και διφορούμενο» το σχέδιο Τραμπ – Δεν εφαρμόζεται χωρίς διαπραγματεύσεις

Ο Μούσα Αμπού Μαζρούκ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, μίλησε σε δημοσιογράφους του Al Jazeera σχετικά με την απάντηση της οργάνωσης στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Αμπού Μαζρούκ, η Χαμάς συμφώνησε με τη διαμορφωμένη περιφερειακή και διεθνή οπτική που παρουσίασε η Αίγυπτος, αλλά ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο Τραμπ δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς διαπραγματεύσεις. Η οργάνωση αντιμετώπισε θετικά τα σημεία της πρότασης που την αφορούν, ωστόσο τα σχέδια για δύναμη διατήρησης της ειρήνης στη Γάζα χρειάζονται μεγαλύτερη κατανόηση και διευκρίνιση.

Η προτεραιότητα, όπως σημείωσε ο αξιωματούχος, είναι να σταματήσει ο πόλεμος και οι σφαγές του Ισραήλ στη Γάζα. Η θεωρητική προθεσμία των 72 ωρών για την παράδοση των Ισραηλινών αιχμαλώτων θεωρείται μη ρεαλιστική στις τρέχουσες συνθήκες. Η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τα όπλα της. Επιπλέον, η Χαμάς έχει καταλήξει σε εθνική συναίνεση για την παράδοση της διοίκησης της Γάζας σε ανεξάρτητους φορείς, με την Παλαιστινιακή Αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία.

Απόρριψη του «Board of Peace» υπό Τραμπ

Ο Μούσα Αμπού Μαζρούκ απέρριψε επίσης ένα βασικό στοιχείο της πρότασης Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος θα ηγείτο ενός μεταβατικού εποπτικού οργάνου για τη Γάζα – του λεγόμενου «Board of Peace» – μαζί με άλλους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ.

«Οι Παλαιστίνιοι δεν θα δεχτούν ποτέ κανένα εξωτερικό σώμα να έχει τον έλεγχο πάνω τους», δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς στο Al Jazeera. «Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να ελέγχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους».

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, το «Board of Peace» θα όριζε το πλαίσιο και θα διαχειριζόταν τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις και αναλάβει τον έλεγχο.

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ κανέναν που δεν είναι Παλαιστίνιος να ελέγχει τους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε ο Αμπού Μαζρούκ, σημειώνοντας ότι ο Μπλερ ειδικά δεν είναι ευπρόσδεκτος. «Δεν μπορούμε να φέρουμε κάποιον σαν τον Τόνι Μπλερ να γίνει κυβερνήτης στη Γάζα, γιατί αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε το Ιράκ», είπε, αναφερόμενος στην απόφαση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού να συμμετάσχει στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

«Αόριστο και διφορούμενο» το σχέδιο Τραμπ

Άλλος ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μαχμούντ Μαρντάουι, δήλωσε στο AFP την Παρασκευή ότι η πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα είναι «αόριστη» και «διφορούμενη», λίγο αφότου η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση απάντησε στο σχέδιο.

«Η αμερικανική πρόταση είναι αόριστη, διφορούμενη και δεν έχει σαφήνεια» και θα απαιτούσε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές, ανέφερε ο Μαρντάουι.

Στην απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, η οργάνωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά, αλλά δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποστράτευσης, όπως προβλέπει η πρόταση.

Με πληροφορίες από Al Jazeera