Ο «Diddy» καταδικάστηκε σε πάνω από 4 χρόνια φυλάκισης

Ο Σον «Diddy» Κομπς καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή πάνω από τέσσερα χρόνια φυλάκισης για την καταδίκη του τον Ιούλιο για κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία.

Ο 55χρονος Κομπς καταδικάστηκε για δύο αδικήματα σχετικά με την οργάνωση ταξιδιών αμειβόμενων ανδρικών συνοδών σε άλλες πολιτείες, ώστε να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές παραστάσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών – γνωστές ως «Freak Offs» – με τις φίλες του Κομπς, ενώ εκείνος κατέγραφε βίντεο και αυνανιζόταν.

Το σώμα των ενόρκων τον αθώωσε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες για εκβιασμό και εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών, που θα μπορούσαν να του επιφέρουν ισόβια κάθειρξη. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Ο Κομπς, ιδρυτής της δισκογραφικής Bad Boy Records, θεωρείται ότι συνέβαλε στην καθιέρωση της hip-hop κουλτούρας στην αμερικανική κοινωνία. Ο επιχειρηματίας, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους πιο γνωστούς άνδρες στη βιομηχανία ψυχαγωγίας που έχουν δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η ποινή επιβλήθηκε από τον Ομοσπονδιακό Δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν σε ακροαματική διαδικασία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Οι εισαγγελείς ζητούσαν ποινή 11 έως 14 ετών φυλάκισης, ενώ οι δικηγόροι υπεράσπισης ζητούσαν την άμεση απελευθέρωσή του.

Ο Κομπς βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή του Μπρούκλιν από τη σύλληψή του στις 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Η δίκη εστίασε στα «Freak Offs»

Κατά τη διάρκεια μιας δίμηνης δίκης νωρίτερα φέτος, οι εισαγγελείς από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα του Μανχάταν ισχυρίστηκαν ότι ο Κομπς ανάγκασε δύο πρώην φίλες του – τη R&B τραγουδίστρια Κασάντρα Βεντούρα και μια γυναίκα που στο δικαστήριο εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Τζέιν – να συμμετάσχουν στις παραστάσεις μέσω βίας και απειλών για περικοπή οικονομικής υποστήριξης.

Οι ένορκοι είδαν πλάνα παρακολούθησης στα οποία ο Κομπς κλωτσά και τραβά τη Βεντούρα σε διάδρομο ξενοδοχείου το 2016, ένα περιστατικό που εκείνη κατέθεσε ότι συνέβη μετά από ένα Freak Off. Η Τζέιν κατέθεσε ότι ο Κομπς την επιτέθηκε πέρυσι και της είπε να κάνει στοματικό σεξ σε έναν άνδρα συνοδό αφού αρνήθηκε.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης παραδέχτηκαν ότι ο Κομπς είχε κακοποιήσει σωματικά τις φίλες του, αλλά ισχυρίστηκαν ότι εκείνες συμμετείχαν εθελοντικά στις σεξουαλικές παραστάσεις, με αίσθημα αγάπης προς τον Κομπς και επιθυμία να τον ευχαριστήσουν.

Δίδαξε μάθημα στη φυλακή

Οι δικηγόροι υπεράσπισης ζητούσαν ποινή 14 μηνών.

Στην προσπάθεια να επιτύχουν επιείκεια, οι δικηγόροι του Κομπς ανέφεραν ότι βοήθησε τους συγκρατούμενούς του στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν διδάσκοντας ένα εξάβδομαδιαίο μάθημα για διαχείριση επιχειρήσεων και προσωπική ανάπτυξη με τίτλο «Free Game with Diddy». Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι κρατούμενοι έπρεπε να γράψουν έκθεση με θέμα «μαθήματα από το ταξίδι του Σον ‘Diddy’ Κομπς», σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου.

Οι δικηγόροι τόνισαν επίσης ότι η αθώωση του Κομπς από τις κατηγορίες για εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών και εκβιασμό σημαίνει ότι τα στοιχεία για την κακοποίηση δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή της ποινής.

Οι εισαγγελείς από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα του Μανχάταν υποστήριξαν ότι οι ομοσπονδιακές οδηγίες προβλέπουν αυστηρότερες ποινές όταν τα εγκλήματα περιλαμβάνουν απειλές ή σωματική βλάβη, προσθέτοντας ότι άλλοι καταδικασθέντες για αδικήματα πορνείας με βία αντιμετωπίζουν συνήθως σημαντικές ποινές.

