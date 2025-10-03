Logo Image

Έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους η Χαμάς – Τι απαντά στο σχέδιο Τραμπ

Θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας «μέσα από ένα συνολικό παλαιστινιακό εθνικό πλαίσιο, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με υπευθυνότητα»

Έτοιμη να απελευθερώσει του Ισραηλινούς ομήρους δηλώνει η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς που παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνε με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Ωστόσο, η δήλωση της Χαμάς ορίζει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν «με την προϋπόθεση ύπαρξης των απαραίτητων συνθηκών στο πεδίο για τη διαδικασία ανταλλαγής».

Συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες και δηλώνει ότι τα υπόλοιπα ζητήματα για το μέλλον της περιοχής και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων θα συζητηθούν μέσω ενός εθνικού πλαισίου, στο οποίο θα συμμετέχει και η ίδια.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει επίσης έτοιμη να συζητήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου 20 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την ειρήνη στη Γάζα, κατά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα. Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς χαρακτήρισε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός «αόριστο και διφορούμενο»

Ζητά αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς – σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση Τραμπ.

«Στο πλαίσιο αυτό, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εισέλθει άμεσα σε διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών, για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», ανέφερε η Χαμάς σε δήλωση που κοινοποίησε στο Telegram.

Συμφωνεί να παραχωρήσει τη διοίκηση της Γάζας

Πρόσθεσε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο όργανο Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «βάσει παλαιστινιακής εθνικής συναίνεσης και με την υποστήριξη αραβικών και ισλαμικών χωρών».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και με τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις», σημείωσε η Χαμάς.

Αυτά «θα συζητηθούν μέσα από ένα συνολικό παλαιστινιακό εθνικό πλαίσιο, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με υπευθυνότητα».

Φαίνεται να υποδηλώνει ότι επιδιώκει περαιτέρω διαπραγματεύσεις για άλλα ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, λέγοντας ότι αυτά εξακολουθούν να συζητούνται.

Νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ είχε δώσει στη Χαμάς τελεσίγραφο μέχρι τις 6 το απόγευμα τις Κυριακής για να απαντήσει στη πρότασή του, απειλώντας την με «κόλαση» αν δεν την αποδεχθεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Al Jazeera

