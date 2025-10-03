Logo Image

ΗΠΑ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κοπεί νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ

REUTERS/Kevin Lamarque

Σύμφωνα με προσχέδια, το κέρμα του ενός δολαρίου θα απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο με τη γροθιά υψωμένη και από κάτω τη φράση «fight, fight, fight»

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κόψει αναμνηστικά νομίσματα που θα απεικονίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει τον Τραμπ προφίλ και την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα. Στην άλλη πλευρά θα εικονίζεται με τη γροθιά υψωμένη, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία και τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»).

Με αυτά τα λόγια είχε αντιδράσει ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Αντιδράσεις και εκκρεμότητες

Το υπουργείο Οικονομικών, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε κάποια απάντηση.

Ο αρμόδιος για το νομισματοκοπείο, Μπράντον Μπιτς, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το κέρμα αυτό όταν θα τελειώσει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Στις 4 Ιουλίου 2026 η χώρα θα γιορτάσει τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της, το 1776.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

