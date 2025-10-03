Τραγωδία στο πάρκο Γιοσέμιτι: Νεκρός 23χρονος αναρριχητής – influencer από την Αλάσκα

Ένας αναρριχητής – influencer από την Αλάσκα έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από το El Capitan, τον διάσημο κάθετο γρανιτένιο βράχο στο περίφημο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι της Καλιφόρνια.

Ο 23χρονος Μπέιλιν Μίλερ καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok την ώρα που ανέβαινε και τελικά έπεσε από το μνημειώδες βραχώδες σύμπλεγμα την Τετάρτη.

Συγκλονισμένη η μητέρα του

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του, Τζανίν Ζιράρ-Μούρμαν, έγραψε: «Η καρδιά μου είναι σπασμένη σε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να ξυπνήσω από αυτόν τον φρικτό εφιάλτη».

Πώς έγινε το δυστύχημα

Οι λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το δυστύχημα δεν είναι απολύτως σαφείς, ωστόσο ο αδελφός του, Ντίλαν, δήλωσε στο AFP ότι ο Μίλερ επιχειρούσε lead rope soloing — μια τεχνική που επιτρέπει σε κάποιον να σκαρφαλώνει μόνος, ενώ παραμένει δεμένος με σχοινί για προστασία — σε μια διαδρομή 730 μέτρων με το όνομα «Θάλασσα των ονείρων».

Είχε ολοκληρώσει την ανάβαση και ανέβαζε τον εξοπλισμό του, όταν πιθανότατα κατέβηκε με rappel ως το τέλος του σχοινιού του, σύμφωνα με τον αδελφό του.

Ο φωτογράφος Τομ Έβανς, που εδρεύει στο Γιοσέμιτι και είδε την πτώση, δήλωσε στο περιοδικό Climbing ότι κάλεσε το 911 αφού ο Μίλερ προσπάθησε να απελευθερώσει μια τσάντα του που είχε σφηνώσει σε βράχο.

Η πορεία του στην αναρρίχηση

Κατάγεται από την Ανκορέιτζ και μεγάλωσε κάνοντας αναρρίχηση με τον πατέρα και τον αδελφό του.

Ήταν ήδη καταξιωμένος αλπινιστής και είχε κερδίσει διεθνή αναγνώριση όταν, τον περασμένο Ιούνιο, ανακοίνωσε στο Instagram την πρώτη σόλο ανάβαση της διαδρομής Slovak Direct στο όρος ΜακΚίνλεϊ, η οποία του πήρε 56 ώρες για να ολοκληρωθεί.

«Είχε πιθανότατα τους πιο εντυπωσιακούς τελευταίους έξι μήνες αναρριχήσεων απ’ ό,τι μπορώ να σκεφτώ για οποιονδήποτε άλλον», είχε δηλώσει τον Ιούλιο στην εφημερίδα Anchorage Daily News ο βετεράνος αλπινιστής Κλιντ Χέλαντερ.

Ένας άλλος διάσημος αναρριχητής από την Αλάσκα, ο Μαρκ Γουέστμαν, τον παρομοίασε με τον Άλεξ Χόνολντ, τον πρώτο άνθρωπο που σκαρφάλωσε χωρίς σχοινί ολόκληρη τη διαδρομή του El Capitan.

Το χρονικό της τραγωδίας και η αντίδραση των αρχών

Ο θάνατος του Μίλερ συνέπεσε με την πρώτη ημέρα της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία άφησε τα εθνικά πάρκα «γενικά» ανοιχτά αλλά με περιορισμένες υπηρεσίες και κλειστά κέντρα επισκεπτών.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό και ότι «οι δασοφύλακες και τα σωστικά συνεργεία αντέδρασαν άμεσα».

Ο Μίλερ είχε περάσει εβδομάδες αναρριχώντας μόνος στην Παταγονία και τα Βραχώδη Όρη του Καναδά, ολοκληρώνοντας την εξαιρετικά δύσκολη παγοαναρρίχηση Reality Bath, η οποία δεν είχε επαναληφθεί για 37 χρόνια, σύμφωνα με το περιοδικό Climbing.

Ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Orange Tent Guy» (ο τύπος με τη πορτοκαλί σκηνή), λόγω του χαρακτηριστικού του καταυλισμού στη βάση του El Capitan.

Άλλα δυστυχήματα στο πάρκο

Το El Capitan, ένα τεράστιο κάθετο τείχος γρανίτη ύψους περίπου 915 μέτρων, αποτελεί εμβληματικό σημείο του εθνικού πάρκου και προσελκύει αναρριχητές μεγάλων τοίχων από όλο τον κόσμο.

Ο θάνατος του Μίλερ είναι ο τρίτος που καταγράφεται φέτος στο εθνικό πάρκο της Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, ένας 18χρονος από το Τέξας σκοτώθηκε σκαρφαλώνοντας χωρίς σχοινί σε άλλη βραχώδη διαμόρφωση, ενώ τον Αύγουστο, ένας 29χρονος πεζοπόρος έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από μεγάλο κλαδί δέντρου.

