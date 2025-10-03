Βέλγιο: Αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ένας αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας του Βελγίου συνελήφθη και κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, δήλωσαν στο Politico δύο άτομα που γνώριζαν την υπόθεση.

Συνελήφθη την Πέμπτη και το σπίτι του ερευνήθηκε την ίδια ημέρα. Ένας ανακριτής τον άφησε αργότερα ελεύθερο υπό αυστηρούς όρους.

Οι κατηγορίες αφορούν κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, δήλωσε ένα από τα άτομα, προσθέτοντας ότι ο άνδρας, του οποίου ο ακριβής ρόλος εντός του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας του Βελγίου δεν έχει αποκαλυφθεί, στρατολογήθηκε για την πρόσβασή του στους διεθνείς διπλωματικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Οι Βρυξέλλες φιλοξενούν πολλά θεσμικά όργανα της ΕΕ, την έδρα του ΝΑΤΟ, περίπου 100 διεθνείς οργανισμούς και 300 ξένες διπλωματικές αποστολές.

Η σύλληψη έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στις υπηρεσίες ασφαλείας του Βελγίου. Τον Φεβρουάριο, η βελγική εφημερίδα Le Soir αποκάλυψε ότι Κινέζοι χάκερ είχαν διεισδύσει σε κρατικά συστήματα ασφαλείας μεταξύ 2021 και 2023, σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που έχει καταγραφεί ποτέ στην υπηρεσία.

Πηγή: Politico