Λευκός Οίκος: Η Χαμάς έχει την ευκαιρία να αποδεχτεί το σχέδιό μας, αν δεν το κάνει, οι συνέπειες θα είναι τραγικές

Κόσμος

Λευκός Οίκος: Η Χαμάς έχει την ευκαιρία να αποδεχτεί το σχέδιό μας, αν δεν το κάνει, οι συνέπειες θα είναι τραγικές

REUTERS/Kevin Lamarque

Εντείνεται η αμερικανική πίεση προς την τρομοκρατική οργάνωση

Μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε τελεσίγραφο έως την Κυριακή στη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να ακούσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δυνατά και καθαρά».

«Η Χαμάς έχει την ευκαιρία να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο και να προχωρήσει με ειρηνικό και ευημερούντα τρόπο στην περιοχή», είπε η Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αν δεν το κάνουν, οι συνέπειες δυστυχώς θα είναι πολύ τραγικές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: Times of Israel

Διαβάστε ακόμη:

Συμφωνία ή…κόλαση: Λήξη διορίας στην Χαμάς από τον Τραμπ, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής

