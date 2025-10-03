Οι νέοι του Μαρόκου στους δρόμους για 7η ημέρα διαμαρτυριών

Οι διοργανωτές των διαμαρτυριών στο Μαρόκο υπό την καθοδήγηση της νεολαίας της χώρας κάλεσαν για έβδομη συνεχόμενη ημέρα συγκεντρώσεων, απαιτώντας μεταρρυθμίσεις στην δημόσια υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτές οι διαδηλώσεις θα είναι απολύτως ειρηνικές και απορρίπτουμε κάθε μορφή βίας, ταραχών ή καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας», ανέφερε μια συλλογικότητα νέων γνωστή ως GenZ 212, στην διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord.

Η GenZ 212 προέτρεψε επίσης τους διαδηλωτές να φορούν μαύρα «ως ένδειξη πένθους για τους τραυματίες και τους νεκρούς» μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων την Τετάρτη.

Οι συγκεντρώσεις σε όλη τη συνήθως σταθερή χώρα έχουν τροφοδοτηθεί από οργή για την κοινωνική ανισότητα, ιδιαίτερα μετά από αναφορές τον περασμένο μήνα για τους θανάτους οκτώ εγκύων γυναικών σε δημόσιο νοσοκομείο στην πόλη Αγκαντίρ.

Η GenZ 212 ιδρύθηκε στο Discord στα μέσα Σεπτεμβρίου, με το όνομά της να αναφέρεται σε άτομα που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010, και στον τηλεφωνικό κωδικό του Μαρόκου, 212.

Δεν είναι σαφές ποιος ηγείται της ομάδας, η οποία είχε φτάσει σχεδόν τους 170.000 χρήστες στο Discord.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει «τη σημασία της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή» και κάλεσε «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους».