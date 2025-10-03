Ο Μακρόν κατηγορεί τη Ρωσία για τη δολοφονία του Γάλλου δημοσιογράφου στην Ουκρανία

Τη Ρωσία κατηγόρησε για τη δολοφονία ενός Γάλλου φωτορεπόρτερ ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στο X.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα» για τον θάνατο του Αντονί Λαλικάν, ο οποίος ήταν «θύμα επίθεσης από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X, σε μια στιγμή κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους τους συναδέλφους του που, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, μας ενημερώνουν και γίνονται μάρτυρες της πραγματικότητας του πολέμου» έγραψε ο Μακρόν .

O 37χρονος Γάλλος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε αποστολή στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.