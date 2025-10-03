Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, σκότωσε 13.000 γουρούνια

Τουλάχιστον 13.000 γουρούνια σκοτώθηκαν από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφος σε ένα χοιροτροφείο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες

«Περίπου 13.000 χοίροι είναι νεκροί μετά την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αγρόκτημα της κοινότητας Νοβοβοντολάζκα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων υπογραμμίζοντας ότι ένας εργαζόμενος στο αγρόκτημα τραυματίστηκε. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία αυτή δείχνουν στοιβαγμένα νεκρά γουρούνια, μερικά καμένα από τις φλόγες, κάτω από τη κατεστραμμένη στέγη του χοιροστασίου.

Τα ζώα ήταν κατανεμημένα σε οκτώ κτίρια συνολικά, σε μια επιφάνεια που ξεπερνούσε τα 13.000 τετραγωνικά μέτρα και όλα τα χοιροστάσια καταστράφηκαν από τη φωτιά, υπογράμμισε η ίδια πηγή.

Από την έναρξη του πολέμου στο ουκρανικό έδαφος η χώρα έχει συνέπειες και στο ζωικό βασίλειο. Σε προγενέστερες ρωσικές επιθέσεις είχαν πληγεί στάβλοι και ζωολογικοί κήποι. Τον Σεπτέμβριο, επτά άλογα σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου σε ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας που έπληξε ένα κέντρο ιππασίας.