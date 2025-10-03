Η Ολλανδία διατηρεί την απαγόρευση εξαγωγής εξαρτημάτων F-35 στο Ισραήλ

Η Ολλανδία δηλώνει ότι θα διατηρήσει την απαγόρευση εξαγωγής εξαρτημάτων για μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Ισραήλ, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που της δίνει την επιλογή να αλλάξει την πολιτική της.

Η απαγόρευση εξαγωγής εξαρτημάτων για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στην εκστρατεία του στη Γάζα ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ένα Εφετείο διέταξε την κυβέρνηση να σταματήσει τις εξαγωγές.

Ωστόσο, νωρίτερα την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο είχε υπερβεί τις αρμοδιότητές του και δήλωσε ότι εναπόκειται στην κυβέρνηση, και όχι στους δικαστές, να καθορίσουν την εξωτερική πολιτική.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου έδωσαν στην κυβέρνηση προθεσμία έξι εβδομάδων για να επανεξετάσει την πολιτική της σχετικά με τις άδειες εξαγωγής, αλλά η απόφαση ελήφθη μέσα σε λίγες ώρες.

«Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών, είναι παράλογο να επαναληφθεί η εξαγωγή εξαρτημάτων του F-35 από την Ολλανδία στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή», αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Τα αμερικανικής ιδιοκτησίας εξαρτήματα του F-35 αποθηκεύονται σε αποθήκη στην Ολλανδία και στη συνέχεια αποστέλλονται σε διάφορους εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, μέσω υφιστάμενων συμφωνιών εξαγωγών.

Η κυβέρνηση τονίζει τη δέσμευσή της στο πρόγραμμα F-35 ως «ζωτικό παράγοντα για την προστασία της ασφάλειάς μας και των συμμάχων μας».

Ανέφερε ότι είχε παραπέμψει την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο «επειδή, σύμφωνα με το υπουργικό συμβούλιο, εναπόκειται στο κράτος να διαμορφώσει την εξωτερική του πολιτική».

Ωστόσο, αυτό το βήμα δεν σχετιζόταν με αυτό που η κυβέρνηση αποκάλεσε «καταστροφική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας».

Η ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Πρέπει να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό για να τερματιστεί η βία και τα βάσανα του πληθυσμού και να απελευθερωθεί ο όμηρος», αναφέρει η δήλωση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Παρασκευής έθεσε τέλος σε μια μακροχρόνια νομική διαμάχη σχετικά με τα μέρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μάρτιν Πόλακ, έκρινε ότι το Εφετείο έσφαλε τάσσοντας υπέρ των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστήριξαν ότι τα τμήματα αυτά συνέβαλαν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ.

«Το Εφετείο δεν μπορεί να αξιολογήσει από μόνο του εάν η χορήγηση της άδειας συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Πόλακ. «Αυτό εξαρτάται από τον υπουργό».

