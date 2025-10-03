Πεντάγωνο: Τέσσερις ναρκέμποροι νεκροί σε νέα επίθεση ανοιχτά της Βενεζουέλας (βίντεο)

Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σκότωσε τέσσερις ναρκέμπορους όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέγκσεθ.

«Τέσσερις ναρκο-τρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν στην επίθεση»,ανέφερε σε ανάρτησή του στο x ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου το πλήγμα «έγινε σε διεθνή ύδατα ακριβώς στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Το σκάφος μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, με προορισμό την Αμερική για να δηλητηριάσει τον λαό μας».