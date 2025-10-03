Logo Image

Η ΕΕ περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε αφρούς πυρόσβεσης

REUTERS/Yves Herman

Ο περιορισμός θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος αυτού του μήνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Παρασκευή ότι περιορίζει τη χρήση ουσιών γνωστών ως PFAS ή «χημικών για πάντα» σε αφρούς πυρόσβεσης, σηματοδοτώντας ένα βήμα προς τον στόχο της ΕΕ να ελαχιστοποιήσει τη χρήση PFAS σε καταναλωτικά αγαθά.

Τα PFAS, ή υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες ουσίες, δεν διασπώνται στο περιβάλλον, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες της συσσώρευσής τους στα οικοσυστήματα, το πόσιμο νερό και το ανθρώπινο σώμα.

Ο περιορισμός θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, αλλά θα υπάρξουν μεταβατικές περίοδοι που θα κυμαίνονται από μερικούς μήνες για ορισμένες βιομηχανίες έως 10 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση.

Η πώληση φορητών πυροσβεστήρων που περιέχουν PFAS θα περιοριστεί μετά από έξι μήνες, ενώ οι πυροσβεστήρες PFAS που χρησιμοποιούνται σε εκπαίδευση, δοκιμές και από δημοτικές πυροσβεστικές υπηρεσίες θα περιοριστούν μετά από 18 μήνες.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος 10 ετών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου που καλύπτονται από τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ, όπως εκείνες που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υγρών.

«Περίπου το 60% των αφρών πυρόσβεσης περιέχουν PFAS. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις μόλυνσης του εδάφους και του νερού, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της ρύπανσης από PFAS σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Τζέσικα Ρόσγουολ.

Πηγή: Reuters

