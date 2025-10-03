ΟΗΕ: Ισραηλινός στρατός έριξε χειροβομβίδες κοντά σε ειρηνευτές στον Λίβανο

Η Ενδιάμεση Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ρίξει χειροβομβίδες κοντά στους ειρηνευτές την προηγούμενη μέρα, ζητώντας από τον στρατό να σταματήσει τέτοιες επιθέσεις.

«Χθες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πέταξαν χειροβομβίδες κοντά σε ειρηνευτές που εργάζονταν μαζί με Λιβανέζους στρατιώτες για να παρέχουν ασφάλεια στους πολιτικούς εργαζόμενους» στη Maroun al-Ras, στο νότιο Λίβανο, ανέφερε η ανακοίνωση της UNIFIL, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η ανακοίνωση κάλεσε τον ισραηλινό στρατό «να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε ειρηνευτές, πολίτες και Λιβανέζους στρατιώτες… και να μας επιτρέψει να εκτελούμε τα καθήκοντά μας χωρίς εμπόδια».

Με πληροφορίες από AFP