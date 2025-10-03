Logo Image

ΟΗΕ: Ισραηλινός στρατός έριξε χειροβομβίδες κοντά σε ειρηνευτές στον Λίβανο

Κόσμος

ΟΗΕ: Ισραηλινός στρατός έριξε χειροβομβίδες κοντά σε ειρηνευτές στον Λίβανο

REUTERS/Thaier Al-Sudani

Η UNIFIL καταδίκασε την ενέργεια και ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις ώστε οι ειρηνευτές να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς εμπόδια

Η Ενδιάμεση Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ρίξει χειροβομβίδες κοντά στους ειρηνευτές την προηγούμενη μέρα, ζητώντας από τον στρατό να σταματήσει τέτοιες επιθέσεις.

«Χθες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πέταξαν χειροβομβίδες κοντά σε ειρηνευτές που εργάζονταν μαζί με Λιβανέζους στρατιώτες για να παρέχουν ασφάλεια στους πολιτικούς εργαζόμενους» στη Maroun al-Ras, στο νότιο Λίβανο, ανέφερε η ανακοίνωση της UNIFIL, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η ανακοίνωση κάλεσε τον ισραηλινό στρατό «να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε ειρηνευτές, πολίτες και Λιβανέζους στρατιώτες… και να μας επιτρέψει να εκτελούμε τα καθήκοντά μας χωρίς εμπόδια».

Με πληροφορίες από AFP

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube