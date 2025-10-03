Logo Image

Ισπανία: Συνταγματική καθιέρωση της άμβλωσης προμηνύει ο Πέδρο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι θέλει να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία πέρυσι έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έκανε αυτό το ιστορικό βήμα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι σκοπεύει να φέρει πρόταση στο Κοινοβούλιο για να συνταγματοποιηθεί το δικαίωμα στη νόμιμη διακοπή της εγκυμοσύνης. «Με αυτήν την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει κανένα βήμα πίσω στα κοινωνικά δικαιώματα», τόνισε.

Η ανάρτηση έρχεται μετά την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης ενός μέτρου που θα υποχρεώνει τα κέντρα υγείας να ενημερώνουν τις γυναίκες που σκέφτονται άμβλωση για τον λεγόμενο «τραυματισμό μετά την άμβλωση». Το μέτρο υποστηρίχθηκε από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox.

«Το PP αποφάσισε να συγχωνευθεί με την ακροδεξιά. Αυτή είναι η επιλογή τους», έγραψε ο Σάντσεθ. «Μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι εις βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σκοπεύει να τροποποιήσει τη νομοθεσία για τις αμβλώσεις στην Ισπανία ώστε να αποτραπεί η παροχή «παραπλανητικών ή επιστημονικά ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την άμβλωση».

Με πληροφορίες από POLITICO

