Επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ: Στηρίζουμε τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες – Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις

Κόσμος

REUTERS/Kevin Lamarque

Η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα ότι η Τουρκία χαιρετίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή, αλλά ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του για να είναι επιτυχημένες οι προσπάθειες, ανέφερε η τουρκική προεδρία.

Σε ανακοίνωσή της, η προεδρία αναφέρει ότι ο Ερντογάν δήλωσε στον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που ζήτησε η αμερικανική πλευρά ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή και να συμβάλλει στο όραμα του Τραμπ για την παγκόσμια ειρήνη.

Αναφέρει επίσης ότι οι δύο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας τους, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: Reuters 

