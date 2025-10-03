Το TikTok κλείνει λογαριασμούς λόγω παρέμβασης στις εκλογές της Τσεχίας

Η κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμα βίντεο TikTok αφαίρεσε δεκάδες λογαριασμούς που είχαν αναφερθεί για προσπάθεια παρέμβασης στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Τσεχίας, οι οποίες διεξάγονται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ερευνητές εντόπισαν εκατοντάδες λογαριασμούς στο TikTok που παρουσίαζαν μη αυθεντική συμπεριφορά και η πλατφόρμα αφαίρεσε δεκάδες από αυτούς, όπως ενημέρωσε το Τσεχικό Γραφείο Τηλεπικοινωνιών το POLITICO.

Η προεκλογική εκστρατεία στην Τσεχία έχει πληγεί από ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα, με τακτικές που κυμαίνονται από ιστότοπους παραπληροφόρησης που μεταφράζουν απευθείας περιεχόμενο από Ρώσες πηγές υπό κυρώσεις, έως bots που προσποιούνται υποψηφίους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμβέλεια και στόχευση λογαριασμών

Το τοπικό ερευνητικό δίκτυο Online Risk Labs ανέφερε ότι εντόπισε 286 λογαριασμούς στο TikTok με «συνολική εμβέλεια 5 έως 9 εκατομμύρια προβολές ανά εβδομάδα», υπερβαίνοντας πολλούς ηγέτες πολιτικών κομμάτων, και με στόχο την ενίσχυση εξτρεμιστικών κομμάτων όπως το ακροδεξιό Freedom and Direct Democracy (SPD) ή το ακροαριστερό Enough! (Stačilo!).

Και τα δύο αυτά κόμματα θα μπορούσαν, για πρώτη φορά από την πτώση του κομμουνισμού το 1989, να βρεθούν άμεσα στην κυβέρνηση ή να παρέχουν στήριξη στο δεξιό λαϊκιστικό κόμμα ANO του Andrej Babiš, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Το περιεχόμενο περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εξύμνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, παραπληροφόρηση και αφηγήσεις που νομιμοποιούν τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, καθώς και επιδείξεις δύναμης του ρωσικού στρατού», ανέφερε το Online Risk Labs.

Προληπτικά μέτρα του TikTok

Από την 1η Αυγούστου, το TikTok έχει αφαιρέσει προληπτικά το 98,5% του περιεχομένου που παραβιάζει τους κανόνες του για την ακεραιότητα των εκλογών, την παραπληροφόρηση και το περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και 46 λογαριασμούς που προσποιούνται αξιωματούχους, όπως ενημέρωσε η πλατφόρμα το POLITICO σχετικά με τις τσέχικες εκλογές.

«Έχουμε εφαρμόσει προληπτικά πρόσθετα μέτρα ασφάλειας ενόψει των εκλογών στην Τσεχία, συμπεριλαμβανομένου ενός Κέντρου Εκλογών μέσα στην εφαρμογή, για να παρέχουμε πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία», δήλωσε το TikTok.

Χρήστες και προηγούμενα περιστατικά

Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το TikTok στην Τσεχία, ποσοστό πολύ μικρότερο σε σχέση με τη Ρουμανία, όπου οι προεδρικές εκλογές πέρυσι ακυρώθηκαν αφού ο υπερ-εθνικιστής, σκεπτικιστής προς το ΝΑΤΟ υποψήφιος Călin Georgescu εμφανίστηκε από το πουθενά και κέρδισε την ψηφοφορία με την ώθηση περιεχομένου στο TikTok.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι Google, Meta, Microsoft, TikTok και X, που οργάνωσε το Τσεχικό Γραφείο Τηλεπικοινωνιών στις 29 Αυγούστου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Thomas Regnier.

Οι πλατφόρμες «δήλωσαν την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν σε πιθανά περιστατικά», ανέφερε το Τσεχικό Γραφείο Τηλεπικοινωνιών, επισημαίνοντας όμως την ευθύνη της Επιτροπής για τους συστημικούς κινδύνους.

Με πληροφορίες από POLITICO