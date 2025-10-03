IDF: Νεκρά 20 στελέχη της Χαμάς που επιδίωκαν να επιτεθούν σε άλλους κατοίκους της Γάζας σε ανθρωπιστική ζώνη

Περίπου 20 ένοπλα στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των IDF, τα στελέχη της Χαμάς επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν επιδρομή εναντίον άλλων κατοίκων της Γάζας στην ισραηλινή ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε πλάνα από τις επιθέσεις.

Ο Χοσάμ αλ-Αστάλ, ο οποίος ηγείται μιας ένοπλης ομάδας στην περιοχή, δήλωσε στους Times of Israel ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν επίθεση της Χαμάς σε μια οικογένεια με την οποία η τρομοκρατική ομάδα βρίσκεται σε διαμάχη σήμερα το πρωί, με αεροπορική υποστήριξη από τον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναφέρει την ένοπλη ομάδα στην ανακοίνωσή του, αλλά επιβεβαιώνει ότι απέτρεψε επίθεση εναντίον «κατοίκων της Γάζας» στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετοί πράκτορες της Χαμάς εθεάθησαν να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν Παλαιστίνια παιδιά ως ανθρώπινες ασπίδες. Οι ένοπλοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς να προκληθεί βλάβη στους πολίτες, αναφέρει ο στρατός.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες της Χαμάς να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους πολίτες να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική περιοχή στη νότια Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ισραηλινού στρατού, περισσότεροι από 870.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την πόλη της Γάζας στα νότια της Λωρίδας, από περίπου ένα εκατομμύριο που διέμεναν εκεί πριν από την τελευταία επίθεση του στρατού εναντίον της Χαμάς.

