Η Ιταλία σε αναβρασμό από απεργίες και διαδηλώσεις – Μεγάλη αναστάτωση στις μεταφορές

Μια διαδήλωση που πιθανότατα θα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες άτομα έχει επίσης προγραμματιστεί στη Ρώμη στις 4 Οκτωβρίου.

Οι ταξιδιώτες στην Ιταλία πρέπει να προετοιμαστούν για σοβαρές διαταραχές σήμερα, 3 Οκτωβρίου, καθώς μια γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο συμπίπτει με μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η 24ωρη διακοπή εργασίας έχει κηρυχθεί από δύο από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ιταλίας, τη CGIL και την USB, ως αντίδραση στην αναχαίτιση της Πλωτής Αποστολής Global Sumud από το Ισραήλ, στην οποία συμμετείχαν περίπου 40 Ιταλοί πολίτες και μέλη του κοινοβουλίου.

Η ξαφνική απεργία συμπίπτει με μια προγραμματισμένη γενική απεργία, με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να αναμένεται να συμμετάσχουν σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Η δράση αναμένεται να επηρεάσει υπηρεσίες αεροπορικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας και τοπικής μεταφοράς στην αρχή του Σαββατοκύριακου.

Ποια αεροδρόμια και σταθμοί θα επηρεαστούν;

Η απεργία θα επηρεάσει σχολεία, νοσοκομεία και υπηρεσίες μεταφοράς σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων όπως το Μαλπένσα του Μιλάνου.

Οι εθνικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες θα επηρεαστούν επίσης, με τις Trenitalia και Italo να αναμένουν εκτεταμένες διαταραχές.

Στο Μιλάνο, οι χειριστές του μετρό προειδοποίησαν σήμερα τους επιβάτες να περιμένουν διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στη Γένοβα οι λιμενεργάτες δεσμεύτηκαν να μπλοκάρουν φορτία συνδεόμενα με το Ισραήλ, αυξάνοντας την πιθανότητα κλεισίματος ενός από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της Ευρώπης.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι διαδηλώσεις;

Οι οργανωτές έχουν δεσμευτεί να «μπλοκάρουν τα πάντα», σε μια έκκληση που θυμίζει το κίνημα bloquons tout που λαμβάνει χώρα στη Γαλλία.

Στη Ρώμη, μια μεγάλη συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. την Παρασκευή στην Piazza dei Cinquecento, έξω από τον σταθμό Termini. Η αστυνομία αναμένει έως 70.000 άτομα να συμμετάσχουν σε πορεία από τον Termini προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης για άλλη μια διαδήλωση που θα μπορούσε να προσελκύσει χιλιάδες στη Ρώμη στις 4 Οκτωβρίου.

Διαδηλώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί σε Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία και Νάπολη.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να περιμένουν κλεισίματα δρόμων και καθυστερήσεις κοντά σε χώρους διαδηλώσεων, ειδικά στο κέντρο των πόλεων. Ορισμένες υπηρεσίες μεταφοράς θα λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια των απεργιών, αλλά τα ωράρια διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Ελέγξτε τις τοπικές ιστοσελίδες για τρέχουσες πληροφορίες.

Γιατί απεργούν τα συνδικάτα;

Οι ηγέτες των συνδικάτων λένε ότι η δράση είναι αντίδραση στον τρόπο που η Ιταλία χειρίστηκε τη ναυτική επιχείρηση της πλωτής αποστολής.

«Η επίθεση κατά πολιτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», δήλωσε η CGIL σε ανακοίνωσή της. «Δεν πρόκειται μόνο για έγκλημα κατά ανυπεράσπιστων ανθρώπων, αλλά είναι επίσης σοβαρό ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους Ιταλούς εργαζόμενους σε διεθνή ύδατα, παραβιάζοντας τα συνταγματικά μας δικαιώματα.»

Οι ιταλικές αρχές έχουν κηρύξει την απεργία παράνομη, καθώς πραγματοποιείται χωρίς την νομικά απαιτούμενη ειδοποίηση 10 ημερών.

Πώς αντέδρασε η ιταλική κυβέρνηση;

Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατηγόρησε τα συνδικάτα ότι εκμεταλλεύονται το περιστατικό της πλωτής αποστολής για πολιτικούς σκοπούς.

Μιλώντας έξω από Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, ισχυρίστηκε ότι η αποστολή «δεν έφερε κανένα όφελος για τον παλαιστινιακό λαό» αλλά επρόκειτο να «φέρουν πολλά προβλήματα στον ιταλικό λαό».

Αναφερόμενη στον χρόνο της απεργίας, πρόσθεσε: «Θα περίμενα… να μην είχαν κηρύξει γενική απεργία την Παρασκευή, γιατί ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο και η επανάσταση δεν πάνε μαζί.»

Ο Υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι επικρίθηκε επίσης την κίνηση και πρότεινε εντολή για να την μπλοκάρει. «Δεν θα επιτρέψουμε στη CGIL και στους αριστερούς εξτρεμιστές να φέρουν χάος στην Ιταλία. Δεν θα ανεχθούμε καμία ξαφνική γενική απεργία», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

Τι σημαίνει αυτό για τους ταξιδιώτες;

Η ιταλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAC υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες ότι οι πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 7 π.μ. και 10 π.μ. και μεταξύ 6 μ.μ. και 9 μ.μ. πρέπει να εκτελεστούν κανονικά.

Κατά τη διάρκεια των απεργιών, οι περισσότερες υπηρεσίες προς και από Σικελία, Σαρδηνία και άλλα μικρότερα νησιά εξασφαλίζονται επίσης. Εκτός αυτών των ωραρίων, είναι πιθανές ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες να ελέγχουν με την αεροπορική ή σιδηροδρομική εταιρεία πριν την αναχώρηση και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις.

Νέες απεργίες στο μέλλον

Η δράση της Παρασκευής σηματοδοτεί την αρχή ενός ταραχώδους μήνα για τις μεταφορές στην Ιταλία.

Μέχρι το τέλος του έτους, προβλέπονται 40 απεργίες, συμπεριλαμβανομένων κινητοποιήσεων στα αεροδρόμια Ρώμης Φιουμιτσίνο, Πίζα, Φλωρεντίας και Μιλάνου Λινάτε αργότερα τον Οκτώβριο.

Για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, συμβουλευτείτε το ημερολόγιο απεργιών του ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών.

Με πληροφορίες από Euronews