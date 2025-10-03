Εκλογές στη Τσεχία: Φαβορί ο Αντρέι Μπάμπις – Υπόσχεται περισσότερες δαπάνες και λιγότερη βοήθεια στην Ουκρανία

Οι Τσέχοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι οποίες πιθανότατα θα οδηγήσουν στην έξοδο την κεντροδεξιά κυβέρνησή τους, με τις δημοσκοπήσεις να ευνοούν τον λαϊκιστή δισεκατομμυριούχο Αντρέι Μπάμπις ο οποίος επιστρέφει στην εξουσία με υποσχέσεις για αύξηση των μισθών και ενίσχυση της ανάπτυξης, μειώνοντας παράλληλα τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η αλλαγή θα ενισχύσει το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό στρατόπεδο της Ευρώπης και θα μπορούσε να περιπλέξει τη συναίνεση για τις πολιτικές για το κλίμα σε μια χώρα όπου καμία εν ενεργεία κυβέρνηση δεν έχει κερδίσει δεύτερη θητεία από το 1996.

Οι Τσέχοι υπέστησαν κρίσεις πληθωρισμού μετά την παγκόσμια πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και έχουν σημειώσει αργή ανάκαμψη από μια από τις χειρότερες μειώσεις πραγματικών εισοδημάτων στην Ευρώπη.

Αυτό έχει πλήξει τη δημοτικότητα του συνασπισμού Spolu του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα και των φιλελεύθερων κυβερνητικών συμμάχων του, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Και οι δύο υποψήφιοι απηύθυναν έσχατες εκκλήσεις στους ψηφοφόρους το πρωί της Παρασκευής, με τον Μπάμπις να μοιράζει ντόνατς στην βιομηχανική πόλη Οστράβα.

Ο Μπάμπις είναι σύμμαχος του Ούγγρου Βίκτορ Όρμπαν στην ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει υιοθετήσει μια αμφίσημη στάση όσον αφορά την βοήθεια προς την Ουκρανία – μια απόκλιση από την κυβέρνηση Φιάλα που γρήγορα υιοθέτησε μια σταθερή στάση για να υποστηρίξει το Κίεβο μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ενώ δώρισαν λιγότερα από άλλους οικονομικά, οι Τσέχοι ήταν από τους πρώτους που παρείχαν άρματα μάχης και οχήματα μάχης και δημιούργησαν την λεγόμενη «τσεχική πρωτοβουλία» συγκεντρώνοντας εμπόρους και αξιωματούχους της άμυνας για να βρουν εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού σε όλο τον κόσμο για το Κίεβο με χρηματοδότηση από δυτικές χώρες.

Μείωση της αμυντικής στήριξης στο Κίεβο

Ο Μπάμπις έχει δεσμευτεί να τερματίσει το έργο πυρομαχικών, λέγοντας ότι είναι υπερτιμημένο. Θέλει το ΝΑΤΟ και η ΕΕ να χειριστούν την Ουκρανία.

«Δεν έχουμε τα χρήματα εδώ για τον λαό μας. Το πρόγραμμά μας είναι για μια καλύτερη ζωή για τους Τσέχους πολίτες… Δεν βρισκόμαστε στην Ουκρανία», δήλωσε ο 71χρονος Μπάμπις σε μια συζήτηση την Τετάρτη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News.

Οι κυβερνητικές συμμαχίες

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει περισσότερο από 30% των ψήφων, περίπου 10 μονάδες περισσότερο από τον συνασπισμό Spolu του Φιάλα. Αλλά, ακόμη και με έναν μικρό σύμμαχο που ονομάζεται Motorists, πιθανότατα δεν θα έχει πλειοψηφία στην κάτω βουλή των 200 εδρών.

Οι τεταμένες σχέσεις του ANO με το Spolu και τους συμμάχους του σημαίνουν ότι το κόμμα μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη από περιθωριακά κόμματα κατά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ – το ακροδεξιό SPD και το ακροαριστερό Stacilo! – για το προτιμώμενο μονοκομματικό υπουργικό συμβούλιο.

Ο Μπάμπις έχει απορρίψει οποιαδήποτε βήματα προς την έξοδο από την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεων για δημοψηφίσματα, αντικρούοντας τις κατηγορίες της σημερινής κυβέρνησης ότι θα σύρει τη χώρα από τη δημοκρατική φιλοδυτική της πορεία.

«Αυτή η κινδυνολογία θα τρομάξει πολλούς ψηφοφόρους, αλλά είναι κρίμα, καθώς δεν βασίζεται στην αλήθεια», δήλωσε ο Martin Klihavec, επιχειρηματίας που ψηφίζει ANO, σε συγκέντρωση του Babis στο Kralupy κοντά στην Πράγα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Υπό την προηγούμενη κυβέρνηση του Μπάμπις, ήμουν σε καλύτερη θέση».

Ο Μπάμπις πρέπει να ξεπεράσει και άλλα εμπόδια για να γίνει πρωθυπουργός. Ως ιδιοκτήτης μιας αυτοκρατορίας χημικών και τροφίμων, πρέπει να βρει έναν τρόπο να συμμορφωθεί με τους νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων. Αντιμετωπίζει επίσης δίκη για κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με την λήψη επιχορήγησης από την ΕΕ πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, μια κατηγορία που αρνείται.

Το Spolu και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να διατηρήσουν την πλειοψηφία εάν ορισμένα μικρά κόμματα κερδίσουν λιγότερες ψήφους από το όριο του 5% που απαιτείται για να μπουν στο κοινοβούλιο, ένα σενάριο που τους βοήθησε στις τελευταίες εκλογές, αλλά είναι απίθανο να επαναληφθεί, σύμφωνα με τους δημοσκόπους.

Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 20:00 τοπική ώρα(11 ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή και από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ.(11:00-17:00 ώρα Ελλάδος) το Σάββατο, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το απόγευμα.

Πηγή: Reuters