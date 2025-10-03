Συμφωνία ή…κόλαση: Λήξη διορίας στην Χαμάς από τον Τραμπ, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής

Τελεσίγραφο στη Χαμάς έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (01.00 τη Δευτέρα ώρα Ελλάδας), προκειμένου να απαντήσει θετικά στο σχέδιό του για τη Γάζα έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με «κόλαση» σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

«Μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς έως το απόγευμα της Κυριακής, στις ΕΞΙ ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε σήμερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Κάθε χώρα την έχει υπογράψει! Εάν αυτή η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ συμφωνία δεν επιτευχθεί, η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν την έχει ποτέ δει, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε λίγο αφότου η Χαμάς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη πως θα δώσει προθεσμία στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες προκειμένου να αποδεχθεί το έγγραφο των 20 σημείων, με το οποίο καλείται η οργάνωση να αφοπλιστεί, ένα αίτημα που είχε προηγουμένως απορρίψει η Χαμάς. Την Τετάρτη μια πηγή προσκείμενη στην οργάνωση ανέφερε πως η Χαμάς εξετάζει την πρόταση.

Το σχέδιο προβλέπει μια άμεση εκεχειρία, μια ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, μια σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς σώματος.

«Μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς έως το απόγευμα της Κυριακής, στις 6 ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Κάθε χώρα την έχει υπογράψει! Εάν αυτή η τελευταίας ευκαιρίας συμφωνία δεν επιτευχθεί, η κόλαση, όπως κανείς δεν την έχει ποτέ δει, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε λίγο αφότου η Χαμάς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη πως θα δώσει προθεσμία στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες προκειμένου να αποδεχθεί το έγγραφο των 20 σημείων, με το οποίο καλείται η οργάνωση να αφοπλιστεί, ένα αίτημα που είχε προηγουμένως απορρίψει η Χαμάς. Την Τετάρτη, πηγή προσκείμενη στην οργάνωση ανέφερε πως η Χαμάς εξετάζει την πρόταση.

Σχέδιο 20 σημείων

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε δίπλα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και παρουσίασε ένα σχέδιο 20 σημείων για «αιώνια ειρήνη» στη Λωρίδα της Γάζας. Οι βασικές αρχές είναι σαφείς, αν και η ακριβής αλληλουχία παραμένει θολή:

Οι όμηροι θα απελευθερωθούν άμεσα.

Η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα, με αμνηστία ή εξορία για τα στελέχη της.

Μία τεχνοκρατική διοίκηση, χωρίς τη Χαμάς, θα αναλάβει υπό διεθνή εποπτεία.

Ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σταδιακά, παραδίδοντας την ασφάλεια σε διεθνή δύναμη και νέα παλαιστινιακή αστυνομία.

Σε βάθος χρόνου, θα ακολουθήσει ανοικοδόμηση της Γάζας και μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, με πιθανή κατάληξη το παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο στηρίζεται από οκτώ μουσουλμανικές χώρες, ανάμεσά τους και οι κύριες αραβικές δυνάμεις αλλά και η Τουρκία.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «φαίνεται πως το ζήτημα της Μέση Ανατολής θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί έπειτα από περίπου 3.000 χρόνια».

Διαβάστε ακόμη: