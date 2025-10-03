Βέλγιο: Ξεκίνησε έρευνα για την πτήση drones πάνω από τη στρατιωτική βάση στο Έλσενμπορν

Το υπουργείο Άμυνας του Βελγίου ξεκίνησε έρευνα για αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη στρατιωτική βάση στο Έλσενμπορν, στα γερμανικά σύνορα, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αυτό είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό που γνωρίζουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου την Παρασκευή.

Drones στο Μόναχο

Ένας απροσδιόριστος αριθμός drones πέταξε πάνω από τη στρατιωτική βάση και αναχώρησε προς τη Γερμανία, είπε.

Οι θεάσεις drones επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αεροδρόμιο του Μονάχου της Γερμανίας, περίπου 600 χλμ. νοτιοανατολικά του Έλσενμπορν, οδήγησαν στην ακύρωση και την εκτροπή δεκάδων πτήσεων.

Πηγή: Reuters