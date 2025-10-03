Bloomberg: Οι χώρες του Κόλπου σκοπεύουν να εφαρμόσουν το σχέδιο Τραμπ ακόμη και χωρίς τη συνεργασία της Χαμάς

Οι χώρες του Κόλπου ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ ακόμη και χωρίς τη συνεργασία της Χαμάς, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κράτη σκοπεύουν να ενεργήσουν βάσει του Άρθρου 17 του σχεδίου, το οποίο ορίζει ότι ακόμη και αν η Χαμάς απορρίψει ή καθυστερήσει την πρόταση, το Ισραήλ θα μεταφέρει «ζώνες απαλλαγμένες από τρομοκρατία» σε μια προσωρινή διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η πρόοδος χωρίς τη συγκατάθεση της Χαμάς θα μπορούσε να αποδειχθεί «ιδιαίτερα περίπλοκη».

«Ελλιπές» το αμερικανικό σχέδιο

Επίσης, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι του Κόλπου αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο είναι ελλιπές και δεν περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι ζώνες χωρίς τρομοκρατία, ποια είναι η σύνθεση της διεθνούς δύναμης, πότε θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα και ποια είναι η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και της διάλυσης της εξουσίας της Χαμάς στη Λωρίδα.

Ένας αξιωματούχος του Κόλπου το χαρακτήρισε ως το καλύτερο σχέδιο από την έναρξη του πολέμου και είπε ότι «κανείς δεν είναι διατεθειμένος να χάσει την ευκαιρία».

Με πληροφορίες από Haaretz