Logo Image

Bloomberg: Οι χώρες του Κόλπου σκοπεύουν να εφαρμόσουν το σχέδιο Τραμπ ακόμη και χωρίς τη συνεργασία της Χαμάς

Κόσμος

Bloomberg: Οι χώρες του Κόλπου σκοπεύουν να εφαρμόσουν το σχέδιο Τραμπ ακόμη και χωρίς τη συνεργασία της Χαμάς

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Οι χώρες του Κόλπου ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ ακόμη και χωρίς τη συνεργασία της Χαμάς, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κράτη σκοπεύουν να ενεργήσουν βάσει του Άρθρου 17 του σχεδίου, το οποίο ορίζει ότι ακόμη και αν η Χαμάς απορρίψει ή καθυστερήσει την πρόταση, το Ισραήλ θα μεταφέρει «ζώνες απαλλαγμένες από τρομοκρατία» σε μια προσωρινή διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η πρόοδος χωρίς τη συγκατάθεση της Χαμάς θα μπορούσε να αποδειχθεί «ιδιαίτερα περίπλοκη».

«Ελλιπές» το αμερικανικό σχέδιο

Επίσης, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι του Κόλπου αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο είναι ελλιπές και δεν περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι ζώνες χωρίς τρομοκρατία, ποια είναι η σύνθεση της διεθνούς δύναμης, πότε θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα και ποια είναι η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και της διάλυσης της εξουσίας της Χαμάς στη Λωρίδα.

Ένας αξιωματούχος του Κόλπου το χαρακτήρισε ως το καλύτερο σχέδιο από την έναρξη του πολέμου και είπε ότι «κανείς δεν είναι διατεθειμένος να χάσει την ευκαιρία».

Με πληροφορίες από Haaretz

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube