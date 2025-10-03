Logo Image

Τουρκικός Τύπος: Η λύση στο αδιέξοδο των S-400 εν μέσω διαμάχης για τα F-35

Τι δήλωσε ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ - Τα πιθανά σενάρια

Η τουρκική εφημερίδα Oksijen δημοσίευσε δηλώσεις του πρώην μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, Φατίχ Τζεϊλάν, ο οποίος υποστήριξε ότι εξετάζεται λύση στο αδιέξοδο που έχει προκαλέσει η αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα.

Τα πιθανά σενάρια και οι επιφυλάξεις των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιθανό σενάριο προβλέπει ότι οι S-400, που κόστισαν στην Τουρκία πάνω από 2 δισ. δολάρια, θα παραμείνουν σε μόνιμη αδράνεια, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιθεώρησης για την επαλήθευση της κατάστασης.

Ο Τζεϊλάν εξήγησε ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να οργανωθεί είτε διμερώς, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία, είτε υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση που επιλεγεί η πρώτη λύση, το σύστημα θα μπορούσε να μεταφερθεί στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η Ουάσινγκτον ίσως να μην επιθυμεί ρωσικά όπλα σε μια εγκατάσταση όπου φιλοξενούνται πυρηνικές κεφαλές. Εναλλακτική πρόταση είναι η μεταφορά τους σε άλλη τοποθεσία του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, υπάρχει και η εκδοχή της πλήρους απομάκρυνσης των S-400 από την Τουρκία. Ρωσικά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει ότι η Μόσχα θέλει να τα πάρει πίσω, χωρίς όμως να έχει διατυπωθεί επίσημο αίτημα προς την Άγκυρα, όπως διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές στην Oksijen.

Ο πρώην πρέσβης διευκρίνισε ότι, εφόσον τα συστήματα αποσυρθούν από το τουρκικό έδαφος, η διαμάχη θα λήξει αυτομάτως χωρίς να χρειάζεται άλλη φόρμουλα. Η πώληση σε τρίτη χώρα απαιτεί πάντως τη συγκατάθεση της Ρωσίας, ενώ η αποθήκευσή τους δεν θεωρείται ζήτημα για τη Μόσχα.

Αντίποινα με F-35 και κυρώσεις

Κατά τον Τζεϊλάν, οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, ότι «πολύ σύντομα θα ακούσετε νέα», δείχνουν ότι η λύση έχει ήδη διαμορφωθεί και σύντομα θα μπει σε τροχιά εφαρμογής.

Η υπόθεση των S-400 είχε σοβαρές συνέπειες για την Τουρκία, καθώς οι ΗΠΑ απέβαλαν την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ενεργοποιώντας τις κυρώσεις του αμερικανικού νόμου CAATSA. Η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να ζητά είτε την επιστροφή στο πρόγραμμα είτε την αποζημίωση ύψους 1,45 δισ. δολαρίων που είχε καταβάλει.

Σε πρόσφατη ομιλία του στο τουρκικό κοινοβούλιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπενθυμίζοντας ότι «η Τουρκία έχει πληρώσει για τα F-35» και τόνισε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

