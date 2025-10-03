Ισπανία: Ο ανώτατος εισαγγελέας θα δικαστεί τον Νοέμβριο με την κατηγορία διαρροής πληροφοριών

Ο Ισπανός γενικός εισαγγελέας Άλβαρο Γκαρσία Ορτίθ θα δικαστεί στις αρχές Νοεμβρίου για κατηγορίες διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών σε υπόθεση φορολογικής απάτης που αφορά τον σύντροφο μιας κορυφαίας προσωπικότητας της αντιπολίτευσης, δήλωσε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Γκαρσία Ορτίθ δηλώνει αθώος και έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος τον έχει υπερασπιστεί δημόσια σε πολλές περιπτώσεις.

Σαράντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ εισαγγελέων και 12 δημοσιογράφων, έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στη δίκη, ένα από τα πολλά δικαστικά δεινά που ταλανίζουν την κυβέρνηση του Σάντσεθ. Η δίκη του γενικού εισαγγελέα της χώρας είναι πρωτοφανής από την επιστροφή της Ισπανίας στη δημοκρατία το 1978.

Η υπόθεση εναντίον του Γκαρσία Ορτίθ βρίσκεται στο επίκεντρο των τριβών μεταξύ της αριστερής εθνικής κυβέρνησης της Ισπανίας και της Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, της δεξιάς περιφερειακής ηγέτιδας της Μαδρίτης, με κάθε πλευρά να κατηγορεί η μία την άλλη για διαφθορά.

Η κατηγορία

Ο Γκαρσία Ορτίθ κατηγορείται ότι κοινοποίησε στα μέσα ενημέρωσης το περιεχόμενο μιας ανταλλαγής email μεταξύ της περιφερειακής εισαγγελίας και του δικηγόρου που εκπροσωπεί τον Αλμπέρτο ​​Γκονζάλες Αμαδόρ, τον σύντροφο του Ντίαζ Αγιούσο. Στο email, ο δικηγόρος προσέφερε στον πελάτη του την ομολογία για δύο κατηγορίες φορολογικής απάτης με αντάλλαγμα έναν διαπραγματευμένο συμβιβασμό για την αποφυγή ποινών φυλάκισης.

Ο Γκονζάλες Αμαδόρ κατέθεσε αργότερα στο δικαστήριο ότι δεν γνώριζε την προτεινόμενη συμφωνία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι η δίκη του Γκαρσία Ορτίθ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 3 και 13 Νοεμβρίου.

Ο Γκονζάλες Αμαδόρ θα καταθέσει επίσης ως μάρτυρας.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο ​​Νούνιες-Φεϊτζού ζήτησε την παραίτηση του Γκαρσία Ορτίθ, προσθέτοντας ότι κάποιος που κατηγορείται για παράνομη άσκηση εξουσίας δεν μπορεί να αναλάβει την άσκηση δίωξης για εγκλήματα.

Η δίκη είναι μία από τις πολλές νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Σάντσες, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας για διαφθορά σε βάρος δύο πρώην συμμάχων, κατηγοριών για άσκηση επιρροής εναντίον του αδελφού του και μιας έρευνας για το εάν η σύζυγός του, Μπεγόνα Γκόμεζ, εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική της θέση για επιχειρηματικούς σκοπούς.

