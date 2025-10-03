Sean “Diddy” Combs: Ανακοινώνεται η ποινή – «Είχα χάσει τα λογικά μου»

Ο Sean “Diddy” Combs αναμένεται να μάθει σήμερα την ποινή του και να καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη, αφού κρίθηκε ένοχος για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, μεταφέροντας ανθρώπους ανά τις ΗΠΑ για σεξουαλικές συνευρέσεις —μεταξύ αυτών συντρόφους του αλλά και άνδρες εργαζόμενους του σεξ.

Καταδικάστηκε για μεταφορά ανθρώπων με αεροπλάνο στις ΗΠΑ για σεξουαλικές επαφές που ο ίδιος αποκαλούσε «φρικιαστές», συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων του και των ανδρών εργαζομένων στο σεξ.

Η εισαγγελία θέλει να εκτίσει τουλάχιστον 11 χρόνια φυλάκισης, οι δικηγόροι του ζητούν 14 μήνες.

Ο Diddy αναμένεται να απευθυνθεί στον δικαστή πριν από την καταδίκη του. Πριν από τη σημερινή ακρόαση, ο δικαστής Arun Subramanian έλαβε δεκάδες επιστολές από φίλους και συγγενείς του Combs, οι οποίες ζητούσαν την ταχεία απελευθέρωσή του.

Άλλοι μάρτυρες, όπως η τραγουδίστρια και πρώην σύντροφός του Cassie Ventura, έστειλαν επιστολές ζητώντας αυστηρή ποινή.

«Νιώθω ταπεινωμένος»

Την Πέμπτη, ο Sean “Diddy” Combs έγραψε μια επιστολή στον δικαστή που επέβλεπε την ποινική του δίκη, ζητώντας επιείκεια κατά την επιβολή της ποινής του και αποδίδοντας την προηγούμενη συμπεριφορά του στον εθισμό στα ναρκωτικά.

Στην τετρασέλιδη επιστολή, ζητά συγγνώμη «για όλο τον πόνο και τον πόνο που έχω προκαλέσει» και λέει ότι έχει αναμορφωθεί μετά από 13 μήνες σε φυλακή του Μπρούκλιν.

Τον Ιούλιο, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες περί πορνείας και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Στην επιστολή του προς τον δικαστή Arun Subramanian, ο Combs ζητά συγγνώμη για την επίθεση στην πρώην κοπέλα του, τραγουδίστρια Cassie Ventura, γράφοντας: «Κυριολεκτικά έχασα τα λογικά μου». «Λυπάμαι γι’ αυτό και πάντα θα είμαι», συνεχίζει. «Η ενδοοικογενειακή μου βία θα είναι πάντα ένα βαρύ βάρος που θα πρέπει να κουβαλάω για πάντα».

Ζητά επίσης συγγνώμη από μια ανώνυμη γυναίκα που κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης με το όνομα «Jane» και λέει ότι «χάθηκε στα ναρκωτικά και την υπερβολή». «Έχασα τον δρόμο μου», έγραψε. «Η πτώση μου είχε τις ρίζες της στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο».

