Γάζα: Σε φυλακή υψίστης ασφαλείας οι ακτιβιστές

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έθεσε υπό τον έλεγχό του το σκάφος Marinette του στολίσκου «Sumud» ενώ έπλεε 42,5 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας. Πρόκειται για το τελευταίο από τα συνολικά 42 σκάφη του στολίσκου, που μετέφερε συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα. Τα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και ήδη μεταφέρθηκαν στις ισραηλινές ακτές, όπως έχει επιβεβαιωθεί.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον οι 200 από τους συνολικά 450 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφέρθηκαν αργά χθες το βράδυ (2/10) από το λιμάνι του Ασντόντ στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Κτσιότ του νοτίου Ισραήλ. Σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση των ισραηλινών σωφρονιστικών αρχών, η διαδικασία καταγραφής των συλληφθέντων ακτιβιστών θα συνεχιστεί στις φυλακές Κτσιότ, όπου έχουν ήδη διαμορφωθεί ειδικές αίθουσες για την έναρξη και ολοκλήρωση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείο Εσωτερικών της νομικής διαδικασίας προκειμένου να προετοιμαστεί η απέλαση των ακτιβιστών και η επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους.

Η ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι όλοι οι ακτιβιστές, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, θα μεταφερθούν στις φυλακές Κτσιότ – γεγονός που υπολογίζεται ότι έχει ήδη συμβεί.

Μπεν Γκβιρ προς ακτιβιστές: «Είστε τρομοκράτες»

Τα κρατικά μέσα στο Ισραήλ, αναφερόμενα στην χθεσινή επιχείρηση του πολεμικού ναυτικού τονίζουν την «αποτελεσματικότητα των ισραηλινών δυνάμεων κατά την διαδικασία κατάληψης μέσα σε 12 ώρες σαράντα σκαφών του στολίσκου, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή βίαια επεισόδια, λόγω της έλλειψης αντίστασης εκ μέρους των ακτιβιστών που επέβαιναν στα σκάφη», σε αντίθεση με όσα είχαν διαδραματιστεί στα τέλη Μαΐου του 2010, κατά την αιματηρή επιχείρηση στον στολίσκο του Mavi Marmara.

Από την άλλη, δυσμενέστατα σχόλια προκάλεσε βίντεο που από χθες το βράδυ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος, παρουσία του αρχηγού της αστυνομίας του νοτίου Ισραήλ απευθυνόταν με προσβλητικές εκφράσεις στους συλληφθέντες ακτιβιστές, που οι ισραηλινές αρχές είχαν συγκεντρώσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ασντόντ.

Ο Μπεν Γκβιρ, αφού χαρακτήρισε τους ακτιβιστές ως «τρομοκράτες» και «υποστηρικτές των δολοφόνων της Γάζας», ο φακός τον κατέγραψε να περιγράφει με απρεπείς εκφράσεις τον εσωτερικό χώρο ενός από τα σκάφη του στολίσκου, τονίζοντας το γεγονός ότι δεν βρέθηκε σε αυτό ανθρωπιστική βοήθεια που να προορίζεται για τους παλαιστινίους αμάχους.

Καθυστερεί ο επαναπατρισμός των Ελλήνων

Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες ως προς το πού ακριβώς κρατούνται σήμερα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, ένδεκα εκ των οποίων κήρυξαν από χθες απεργία πείνας. Όπως έχει ανακοινωθεί από τους διοργανωτές του στολίσκου, απεργία πείνας κήρυξαν οι Πλούταρχος Βεργής, κυβερνήτης του σκάφους «Οξυγόνο», τα μέλη του πληρώματος του σκάφους «Παύλος Φύσσας» Κυριάκος Βλαχόπουλος, Ιωάννα Βρεττού, Άννα Λαγονικού, Κώστας Λαμπρίδης, Πάρις Λαυτσής Τάκης Πολίτης, Αγγελική Σαβαντόγλου και Κώστας Φουρίκος και τα μέλη του πληρώματος του σκάφους «Άχεντ Ταμίμι» Ευγενία Καββαδία και Νίκος Λιαπούρης.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ καταβάλει από χθες το βράδυ εντατικές προσπάθειες για να έρθει σε άμεση επαφή με τους Έλληνες συλληφθέντες ακτιβιστές. Ωστόσο, ήδη από σήμερα το πρωί κατέστη σαφές ότι η διαδικασία απέλασης και επαναπατρισμού των συλληφθέντων δεν επρόκειτο να ολοκληρωθεί αυθημερόν, καθότι από το απόγευμα της Παρασκευής ο δημόσιος τομέας στο Ισραήλ παύει να λειτουργεί λόγω της αργίας του εβραϊκού Σαββάτου. Σύμφωνα, λοιπόν, με όλες τις ενδείξεις, οι συλληφθέντες αναμένεται να επαναπατριστούν με πτήσεις προς τις χώρες καταγωγής τους, το νωρίτερο από μεθαύριο, Κυριακή 5/10, και αργότερα.

Πηγή: Deutsche Welle – Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ