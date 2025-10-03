Τυνησία: Ένας 56χρονος καταδικάστηκε σε θάνατο για αναρτήσεις του κατά του προέδρου της χώρας

Ένας Τυνήσιος καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της προσβολής του προέδρου και της επίθεσης κατά της κρατικής ασφάλειας μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσαν την Παρασκευή ο επικεφαλής της Τυνησιακής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο δικηγόρος του.

Η απόφαση είναι πρωτοφανής στην Τυνησία, όπου οι περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου έχουν αυστηροποιηθεί από τότε που ο πρόεδρος Καΐς Σαγιέντ κατέλαβε σχεδόν όλες τις εξουσίες το 2021.

Ο καταδικασμένος άνδρας, ο 56χρονος ημερομίσθιος εργάτης Σαμπερ Τσουτσαν, είναι ένας απλός πολίτης με περιορισμένη μόρφωση που απλώς έγραφε αναρτήσεις επικριτικές για τον πρόεδρο πριν από τη σύλληψή του πέρυσι, δήλωσε στο Reuters ο δικηγόρος του, Ουσάμα Μπουθάλτζα.

«Ο δικαστής στο δικαστήριο της Ναμπέλ καταδίκασε τον άνδρα σε θάνατο για αναρτήσεις στο Facebook. Είναι μια σοκαριστική και πρωτοφανής απόφαση», δήλωσε ο Μπουθάλτζα.

Έχει ασκηθεί έφεση για την απόφαση, πρόσθεσε. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει.

Καμία εκτέλεση θανατικής ποινής πάνω από τρεις δεκαετίες

Αν και τα δικαστήρια έχουν κατά καιρούς επιβάλει θανατικές ποινές στην Τυνησία, καμία δεν έχει εκτελεστεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Τζαμάλ Τσουτσάν, αδελφός του Σάμπερ. «Είμαστε μια οικογένεια που υποφέρει από φτώχεια και τώρα η καταπίεση και η αδικία έχουν προστεθεί στη φτώχεια».

Η ποινή πυροδότησε αμέσως ένα κύμα κριτικής και χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ ακτιβιστών και απλών Τυνήσιων.

Πολλοί χαρακτήρισαν την απόφαση ως μια σκόπιμη προσπάθεια ενστάλαξης φόβου στους επικριτές του Σαΐντ, προειδοποιώντας ότι τέτοια σκληρά μέτρα θα μπορούσαν να καταπνίξουν περαιτέρω την ελευθερία της έκφρασης και να επιδεινώσουν τις πολιτικές εντάσεις.

Από τότε που ο Σαγιέντ διέλυσε το εκλεγμένο κοινοβούλιο και άρχισε να κυβερνά με διατάγματα, η Τυνησία αντιμετωπίζει αυξανόμενες επικρίσεις από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη διάβρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας. Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαγιέντ ως πραξικόπημα.

Οι περισσότεροι ηγέτες της αντιπολίτευσης, τους οποίους ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει προδότες, βρίσκονται στη φυλακή με διάφορες κατηγορίες.

Πηγή: Reuters