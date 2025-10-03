Επιστολή Ευρωβουλευτών στην Κάγια Κάλας για τον στολίσκο Global Sumud: Η ΕΕ να εγκαταλείψει την παθητική στάση

32 ευρωβουλευτές συνυπέγραψαν επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, για την αναχαίτιση των πλοίων της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ και τη σύλληψη των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν στην επιστολή τους – η οποία συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά – ότι «η επίθεση κατά των ακτιβιστών ειρήνης από τις ισραηλινές δυνάμεις συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη πειρατείας».

Καλούν τους Ευρωπαίους ηγέτες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να εγκαταλείψουν την παθητική στάση και να αναλάβουν αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση και επαναπατρισμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών και των άλλων ακτιβιστών που συμμετείχαν». Επίσης, να καταδικάσουν τις ισραηλινές ενέργειες, «η ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις» ενώ τονίζουν ότι «η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας ή συλλογικής τιμωρίας».

Οι 32 ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη από την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για «την αντιμετώπιση της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, την προώθηση μέτρων για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, με στόχο την προστασία των πολιτών και την τήρηση του διεθνούς δικαίου» καθώς «την εγγύηση της ειρήνης».

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ν. Παπάς, τονίζει ότι «είναι υποκρισία να μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται και λιμοκτονούν. Η Ευρώπη δεν μπορεί να διαπραγματεύεται με τους θύτες, παράλληλα με το να καλεί σε ειρήνη. Ζητάμε ευθύνη και τιμωρία για όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Είναι υποχρέωση της Ένωσης να παρέμβει άμεσα για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή».

Υπογράφουν

Την επιστολή υπογράφουν οι: Agirregoitia Martinez Oihanne (RENEW), Arvanitinis Konstantinos (The Left), Aubry Manon (The Left), Barrena Arza Pernando (The Left), Benifei Brando (S&D), Boylan Lynn (The Left), Bricmont Saskia (GREENS), Careme Damien (The Left),Chaibi Leila (The Left), Clausen Per (The Left), Della Valle Danilo (The Left ), Demirel Ozlem (The Left), Farantouris Nikolaos (The Left), Furore Mario (The Left), Gedin Hanna (The Left), Georgiou Georgios (The Left), Galan Estrella (The Left), Guarda Cristina (GREENS), Kennes Rudi (The Left), Kountouta Elena (The Left), Lucano Mimmo (The Left), Martins Catarina (The Left), Miranda Paz Ana (GREENS), Morace Carolina (The Left), Niinisto Ville (GREENS), Orlando Leoluca (GREENS), Palmisano Valentina (The Left), Saeidi Arash (The Left), Scuderi Benedetta (GREENS), Tamburrano Dario (The Left), Vieira Catarina (GREENS), Zacharia Maria (Non-attached).

Διαβάστε ακόμη

«Μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης Ελευθερίας για Global Sumud Flotilla: «Να απελευθερωθούν άμεσα οι 27 Έλληνες πολίτες»