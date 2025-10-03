Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ προτρέπει τον Νετανιάχου να βάλει τους ακτιβιστές του στολίσκου στη φυλακή αντί να τους απελάσει

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να φυλακίσει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου Sumud για αρκετούς μήνες, αντί να τους απελαύνει πίσω στις χώρες καταγωγής τους.

Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν από το Ισραηλινό Ναυτικό που επέβαιναν στα 42 σκάφη που αποτελούσαν τον Παγκόσμιο Στόλο Σουμούντ την Τετάρτη το βράδυ, και το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα ότι τέσσερις έχουν ήδη απελαθεί, και οι υπόλοιποι βρίσκονται στη μέση των διαδικασιών απέλασης.

Ο Μπεν Γκβιρ, επικεφαλής του υπερεθνικιστικού κόμματος Ότζμα Γεχουντίτ, λέει σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε «λάθος» απελαύνοντάς τους.

«Νομίζω ότι πρέπει να κρατηθούν εδώ για μερικούς μήνες σε μια ισραηλινή φυλακή, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της τρομοκρατικής πτέρυγας», λέει.

Υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου δεν μπορεί να τους στέλνει πίσω στις χώρες καταγωγής τους, «καθώς αυτό τους κάνει να επιστρέφουν ξανά και ξανά και ξανά».

Πηγή: Times of Israel