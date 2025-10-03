Προειδοποίηση Μερτς: Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να δείξουν το καλύτερο δυνατό πρόσωπο για να αντιμετωπίσουν τα αυταρχικά καθεστώτα

Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αναζωογονήσουν τις οικονομίες τους ώστε να παραμείνουν πόλος έλξης σε έναν κόσμο που κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από αυταρχικά καθεστώτα, προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε ομιλία του για την 35η επέτειο της επανένωσης της Γερμανίας.

Σε μια ομιλία που φαινομενικά είχε σχεδιαστεί για να ξεπεράσει την πολωτική ρητορική που έχει διαμορφώσει ολοένα και περισσότερο τη γερμανική πολιτική τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της δικής του προεκλογικής εκστρατείας φέτος, ο Μερτς δήλωσε ότι εναπόκειται στον πληθυσμό, καθώς και στους πολιτικούς, να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

«Νέες συμμαχίες αυταρχικών καθεστώτων σχηματίζονται εναντίον μας και επιτίθενται στη φιλελεύθερη δημοκρατία ως τρόπο ζωής», δήλωσε σε ακροατήριο, στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε τελετή στο Ζάαρμπρικεν, στα σύνορα με τη Γαλλία.

«Η παγκόσμια οικονομική τάξη ξαναγράφεται. Υψώνονται τελωνειακοί φραγμοί και ο εγωισμός αυξάνεται», είπε. «Και αυτό μας αποδυναμώνει οικονομικά».

Ο Μερτς ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από κατά καιρούς συναισθηματική ρητορική, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους αντιπάλους του, σχετικά με τη μετανάστευση, σε μια εποχή που η εξαρτώμενη από τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας οικονομία της Γερμανίας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών.

Μεταναστευτικό και οικονομία στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Ενώ ο αριθμός των μεταναστών μειώνεται εδώ και μερικά χρόνια, οι έρευνες δείχνουν ότι κατατάσσεται υψηλά στις δημόσιες ανησυχίες, και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, για το οποίο η μετανάστευση αποτελεί κεντρικό θέμα, προηγείται των συντηρητικών του Μερτς σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Η οικονομία, που έχει πληγεί σοβαρά από τον προστατευτισμό των ΗΠΑ και την ανταγωνιστική επίθεση από την Κίνα, έχει καταγράψει ελάχιστα ανάπτυξη από το τέλος της πανδημίας, συμβάλλοντας σε μια ευρεία ατμόσφαιρα δυσφορίας.

«Χρόνια παράτυπης, μη κατευθυνόμενης μετανάστευσης προς τη Γερμανία έχουν πολώσει τη χώρα μας και έχουν δημιουργήσει νέες διαιρέσεις στην κοινωνία μας», δήλωσε ο Μερτς, ζητώντας από τους συμπολίτες να αναγνωρίσουν την αξία της ζωής σε μια δημοκρατία που διέπεται από το κράτος δικαίου.

«Η πολιτική, το κράτος, η κυβέρνηση έχουν την ευθύνη τους», είπε. «Αλλά η κλίμακα της πρόκλησης πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους μας, από κάθε πολίτη στη χώρα μας».

Η Ημέρα Επανένωσης τιμά το τέλος της διαίρεσης της Γερμανίας σε ένα δυτικό δημοκρατικό κράτος και σε μια ανατολική, σοβιετικά ελεγχόμενη δικτατορία, που συμβολίζεται από το Τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πρωτεύουσα.

