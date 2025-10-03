Logo Image

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα σε μονάδες παραγωγής αερίου

Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα σε μονάδες παραγωγής αερίου

REUTERS/Yan Dobronosov

Με 35 πυραύλους και 60 drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε μονάδες παραγωγής αερίου στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022, με 35 πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με την κρατική ενεργειακή εταιρία Naftogaz.

«Ένα σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεών μας υπέστη ζημιές. Ορισμένες ζημιές είναι σοβαρές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Σέρχιι Κορέτσκι σε ανάρτηση στο Facebook, καταγγέλλοντας τον «εσκεμμένο τρόμο» της Μόσχας με στόχο μη στρατιωτικές τοποθεσίες.

Εν τω μεταξύ επανέρχεται σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές της βόρειας Ουκρανίας, μετά το μπλακ άουτ που προκλήθηκε από ρωσικά πλήγματα, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο.

Η κ. Σβιριντένκο ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε δύο περιοχές της περιφέρειας Σούμι. Οι εργασίες συνεχίζονται στη γειτονική περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπου περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα ρωσικά πλήγματα της Τετάρτης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube