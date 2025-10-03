Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα σε μονάδες παραγωγής αερίου

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε μονάδες παραγωγής αερίου στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022, με 35 πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με την κρατική ενεργειακή εταιρία Naftogaz.

«Ένα σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεών μας υπέστη ζημιές. Ορισμένες ζημιές είναι σοβαρές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Σέρχιι Κορέτσκι σε ανάρτηση στο Facebook, καταγγέλλοντας τον «εσκεμμένο τρόμο» της Μόσχας με στόχο μη στρατιωτικές τοποθεσίες.

Εν τω μεταξύ επανέρχεται σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές της βόρειας Ουκρανίας, μετά το μπλακ άουτ που προκλήθηκε από ρωσικά πλήγματα, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο.

Η κ. Σβιριντένκο ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε δύο περιοχές της περιφέρειας Σούμι. Οι εργασίες συνεχίζονται στη γειτονική περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπου περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα ρωσικά πλήγματα της Τετάρτης.