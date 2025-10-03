Logo Image

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ

Σε δήλωσή του, ο Μαχμούντ Αμπάς καταδικάζει τη δολοφονία «αθώων πολιτών»

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ χθες, κατά την οποία δολοφονήθηκαν δύο άνθρωποι.

Σε δήλωσή του, ο Αμπάς καταδικάζει τη δολοφονία «αθώων πολιτών» και λέει ότι η παλαιστινιακή προεδρία «απορρίπτει την πρόκληση βλάβης σε πολίτες στα σπίτια και τους χώρους λατρείας τους».

«Η αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πράξεων βίας ή αντισημιτικών ενεργειών», προσθέτει.

Ο δράστης, Τζιχάντ αλ-Σάμι, ήταν Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής και η αστυνομία δεν έχει γνωστοποιήσει δημόσια το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Πηγή: Times of Israel 

