Η Σουηδία σχεδιάζει να ενισχύσει την επιτήρηση της ακτοφυλακής στη Βαλτική Θάλασσα

Η Σουηδία προτείνει νομοθεσία για την αύξηση της ασφάλειας στη Βαλτική Θάλασσα, επεκτείνοντας την ικανότητα της ακτοφυλακής της να διεξάγει θαλάσσια επιτήρηση, δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά από μια σειρά διακοπών σε υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς φυσικού αερίου τα χρόνια που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς και πρόσφατες θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

«Δεν έχουμε επιλέξει την εξωτερική μας κατάσταση, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας της Σουηδίας, Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν.

Το ΝΑΤΟ, του οποίου η Σουηδία είναι μέλος, δήλωσε το Σάββατο ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια φρεγάτα αεράμυνας και άλλα μέσα μετά από εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία.

Πηγή: Reuters