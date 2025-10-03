Η Μοσάντ αποκάλυψε ότι ενεπλάκη στη σύλληψη πυρήνα τρομοκρατών που συνδέεται με τη Χαμάς στη Γερμανία

Η Μοσάντ αναφέρει ότι συμμετείχε στη σύλληψη, την Τετάρτη, ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χαμάς στη Γερμανία, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού αναφέρει ότι η σύλληψη κατέστη δυνατή χάρη στον στενό συντονισμό μεταξύ της Μοσάντ και των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών της Γερμανίας.

Σύλληψη τριών υπόπτων

Οι Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν την Τετάρτη ότι συνέλαβαν τρεις ύποπτους ξένους πράκτορες της Χαμάς, οι οποίοι πιστεύουν ότι προετοίμαζαν μια σοβαρή πράξη βίας στη Γερμανία.

Οι τρεις άνδρες θεωρούνται ύποπτοι από τους εισαγγελείς ότι εμπλέκονται στην προμήθεια πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών για τη Χαμάς τουλάχιστον από το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για δολοφονίες με στόχο ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία.

«Κατά τη διάρκεια των σημερινών συλλήψεων, βρέθηκαν διάφορα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός τυφεκίου εφόδου AK-47 και αρκετών πιστολιών, καθώς και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών», ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους.

Οι τρεις, που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί απορρήτου μόνο ως Γερμανός πολίτης Abed Al G., Wael F. M., γεννημένος στον Λίβανο, και Γερμανός πολίτης Ahmad I., συνελήφθησαν στο Βερολίνο.

Η Μοσάντ αναφέρει ότι η προσπάθεια να σταματήσει ο πυρήνας εκτείνεται σε αρκετές χώρες και αποτελεί «μέρος μιας εκτεταμένης προσπάθειας της Μοσάντ σε όλη την Ευρώπη, κατά την οποία εντοπίστηκαν κρύπτες όπλων και έγιναν περαιτέρω συλλήψεις ύποπτων για τρομοκρατικά αδικήματα».

Πηγή: Times of Israel, Reuters