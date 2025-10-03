Μέρκελ κατά AfD: Μην ψηφίζετε ένα κόμμα που περιφρονεί τον άνθρωπο

35 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη Γερμανική Επανένωση, και η πρώην καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, χαρακτηρίζει «μεγάλη τύχη» την πτώση του Τείχους, ενώ καλεί τους πολίτες των ανατολικών κρατιδίων να μην επιλέγουν την «απάνθρωπη» Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) από απογοήτευση.

Η Μέρκελ εμφανίστηκε επικριτική απέναντι στο ότι προσκλήθηκε ο Μακρόν Μακρόν ως επίσημος προσκεκλημένος στις σημερινές εκδηλώσεις της επετείου, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να προσκληθεί κάποιος ηγέτης από την ανατολική Ευρώπη ή μια προσωπικότητα από τα ανατολικά της χώρας.

Το AfD συνδέθηκε το 2014 με την οργάνωση Pegida, «όταν εξαπλώθηκε ο φθόνος, το μίσος και ο ρατσισμός», δήλωσε η κυρία Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ZDF και πρόσθεσε ότι το κόμμα χωρίζει τους ανθρώπους σε ελίτ και λαό και αποφασίζει μόνο του ποιος ανήκει πού. «Αυτό είναι απλώς αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα ορίζει ότι όλη η εξουσία πηγάζει από τον λαό και ο λαός είναι όλοι οι Γερμανοί πολίτες», τόνισε και, απευθυνόμενη στους πολίτες των ανατολικών κρατιδίων, υπογράμμισε ότι «το να έχεις κάτι να επικρίνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσεις ένα κόμμα που περιφρονεί τον άνθρωπο».

Η «γκρίνια» για τον Μακρόν

Η Άνγκελα Μέρκελ σχολίασε ακόμη επικριτικά την επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν ως επίσημου προσκεκλημένου για τις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις στο Ζααρμπρύκεν.

«Θα μπορούσε ίσως να έχει επιλεγεί κάποιος από την ανατολική Ευρώπη ή την ανατολική Γερμανία, σηματοδοτώντας τα 35 χρόνια γερμανικής ενότητας», δήλωσε η πρώην καγκελάριος, εκφράζοντας ταυτόχρονα την «μεγάλη εκτίμησή» της στο πρόσωπο του Γάλλου προέδρου.

«Άλυτα προβλήματα»

Oι Γερμανοί υποστηρίζουν την επανένωση της χώρας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ZDF

Μια δημοσκόπηση αποκάλυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η απόφαση της επανένωσης ήταν θεμελιωδώς σωστή.

Η δημοσκόπηση, που ανατέθηκε από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF, διαπίστωσε ότι το 90% των ερωτηθέντων από την πρώην Ανατολική Γερμανία και το 92% από την πρώην Δυτική Γερμανία πιστεύουν ότι ήταν σωστό να επανενωθεί η χώρα.

Ωστόσο, περίπου το 57% των πολιτών στις ανατολικές περιοχές και το 47% στις δυτικές περιοχές πιστεύουν ότι τα προβλήματα της επανένωσης εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό άλυτα.

Η δημοσκόπηση αποκάλυψε σαφείς διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί βίωσαν τη διαδικασία επανένωσης μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Μεταξύ των κατοίκων της πρώην υποστηριζόμενης από τη Σοβιετική Ένωση Ανατολικής Γερμανίας, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι «η επανένωση οδήγησε σε θετικές επιπτώσεις στη ζωή τους», ενώ το 26% δεν είδε σχεδόν κανένα αντίκτυπο και το 9% ανέφερε αρνητικές συνέπειες.

Tο 64% των ερωτηθέντων από την πρώην Δυτική Γερμανία – η οποία περιελάμβανε το Δυτικό Βερολίνο και το νότιο κρατίδιο της Βαυαρίας – δήλωσαν ότι «η επανένωση δεν έχει επηρεάσει τη ζωή τους», ενώ το 29% βίωσε θετικές επιπτώσεις και μόνο το 3% είδε αρνητικές επιπτώσεις.

Στις 3 Οκτωβρίου 1990, τα κρατίδια που αποτελούσαν την Ανατολική Γερμανία ενσωματώθηκαν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας – την επίσημη ονομασία της Δυτικής Γερμανίας – τερματίζοντας τη μακρά διαίρεση του γερμανικού έθνους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η 3η Οκτωβρίου είναι εθνική εορτή, γνωστή ως Ημέρα Γερμανικής Ενότητας. Ωστόσο, δεκαετίες αργότερα, οι συνέπειες της επανένωσης εξακολουθούν να αμφισβητούνται ευρέως, με συνεχιζόμενες διαφωνίες μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 35η επέτειο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μιλήσει σε τελετή σήμερα (Παρασκευή) μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο δυτικό κρατίδιο του Σάαρλαντ.

Το Ζάαρλαντ ή Σάαρλαντ ή, αλλιώς, Ζάαρ όπως και ήταν γνωστό όταν βρισκόταν υπό γαλλικό έλεγχο, είναι ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ