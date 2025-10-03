Τουρκία: «Παγώνουν» περιουσιακά στοιχεία ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Σε «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν προχώρησε η Τουρκία.

Η απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2025, επικαλείται σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 7262 νόμο «Περί πρόληψης της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής».

Η εφαρμογή της απόφασης θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Οικονομικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ