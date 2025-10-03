Μάντσεστερ: Ένα από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικών

Τραύμα από πυρά αστυνομικών έφερε ένα από τα δύο θύματα της χθεσινής επίθεσης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, από τις έρευνες προκύπτει ότι ο ύποπτος Τζιχάντ Αλ Σάμι –ο οποίος επίσης έπεσε νεκρά από πυρά αστυνομικών- δεν είχε στην κατοχή του κάποιο πυροβόλο όπλο, παρά μόνο μαχαίρι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι μόνοι πυροβολισμοί προήλθαν από αστυνομικούς, καθώς προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν τον δράστη.

«Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτός ο τραυματισμός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια των επειγόντων μέτρων που έλαβαν οι αξιωματικοί για να τερματίσουν αυτή την άγρια ​​επίθεση» πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, σύμφωνα με το BBC.

Τραύμα από πυροβολισμό φέρει και ένας από τους τρεις ανθρώπους που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Μάντσεστερ, δεν κινδυνεύει η ζωή του τραυματία.

2 νεκροί

Υπενθυμίζεται ότι δύο άνθρωποι, 53 και 66 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση που διαπράχθηκε με αυτοκίνητο και με μαχαίρι.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ εκτιμά πως ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, είναι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ-Σάμι, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής.

Τρία ακόμη άτομα έχουν συλληφθεί για την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και η σύζυγός του Βικτόρια επισκέφθηκαν τον τόπο της χθεσινής επίθεσης.