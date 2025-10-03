Η Δανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο – Η απάντηση Πούτιν για τα drones

Η Δανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον του σκανδιναβικής χώρας και προειδοποίησε ότι δεν αποκλείεται να σημειωθούν περισσότερες επιθέσεις στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανία έχει αντιμετωπίσει πολλαπλά περιστατικά υπερπτήσεων drones στον εναέριο χώρο της, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας αεροδρομίων σε διάφορες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, έκθεση αξιολόγησης αυτών των περιστατιτκών της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας κατέληξε ότι ο κίνδυνος υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων έχει αυξηθεί.

Η έκθεση βασίζεται στα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και σε άλλα πρόσφατα γεγονότα στη Δανία και την Ευρώπη. Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά το αεροδρόμιο του Μονάχου που έκλεισε προσωρινά το βράδυ της Πέμπτης έπειτα από πολλαπλές εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

«Η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δανίας επειδή θέλει να δημιουργήσει αβεβαιότητα», δήλωσε ο Τόμας Άρενκιελ, διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών, σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη.

Ενώ η κυβέρνηση της Δανίας έχει επανειλημμένως συνδέσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τη Ρωσία, ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για το ποιος τα χειρίζεται. «Θα δούμε περισσότερες υβριδικές επιθέσεις εναντίον της Δανίας», δήλωσε ο Πούλσεν την Παρασκευή. Ωστόσο, «δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι έχουμε πόλεμο. Δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον της Δανίας», είπε.

Η Δανία έχει επίσης δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις από τη Ρωσία και έχει καταγράψει ρωσικά πολεμικά πλοία που πλέουν στα στενά της με εξοπλισμό σόναρ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Άρενκιελ, χωρίς να διευκρινίσει πότε συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει παρεμβολείς στα δανικά ύδατα, γεγονός που προκάλεσε διακοπές στο GPS, πρόσθεσε.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της Δανίας ανέφερε επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στα ύδατα ανοιχτά της χώρας, το οποίο ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί εκεί για να εμπλακεί σε περίπτωση που οι Δανοί προσπαθήσουν να εμποδίσουν τον «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας να πλεύσει μέσα από τα στενά.

Πώς σχολίασε ο Πούτιν τα περιστατικά

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε πάντως χθες με χιουμοριστικό τρόπο στα «κατηγορώ» των ευρωπαϊκών κρατών για τις παραβιάσεις εναέριων χώρων με drones. Κατά την παρουσία του στο Valdai Discussion Club, ο Ρώσος ηγέτης δέχθηκε την εξής ερώτηση: «Γιατί στείλατε τόσα πολλά drones στη Δανία;». Η απάντησή του; Αφού γέλασε είπε: «Δεν θα το ξανακάνω».

«Δεν θα το ξανακάνω, στη Γαλλία, τη Δανία, την Κοπεγχάγη, τη Λισαβόνα, όπου κι αν μπορούσαν να φτάσουν», είπε.

Έπειτα σε σοβαρό ύφος ι αρνήθηκε τη ρωσική εμπλοκή στην πρόσφατη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παρομοίασε τις αναφορές, με «αναφορές για UFO».

The most underrated moment from Putin’s stand-up yesterday: — Vladimir Vladimirovich, why are you sending so many drones to Denmark? — I won’t anymore… pic.twitter.com/oA6AhpNfMF — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2025

Διαβάστε ακόμα:

→ Πούτιν: Μετά το «όποιος το λέει είναι» για την «χάρτινη τίγρη» του Τραμπ και διευθυντής της… CIA (βίντεο)